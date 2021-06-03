點名讚MIRROR！楊立門自嘲做唔到：我都唔係小鮮肉

歌手楊立門（Raymond）將於6月15日，於尖沙咀文化中心舉行演唱會，受疫情影響，演唱會由去年一直延期至今，他說：「真係等咗好耐，本身有諗過算啦唔搞，因為未必夠時間做宣傳，得兩、三個月，但估唔到反應咁熱烈，最貴嘅飛一早賣晒，依家得番少量飛剩，可能大家都等得太耐，想去實體嘅演唱會，所以都提提大家要買就要快手啦。」

Raymond稱到時有幾位好友作表演嘉賓：「有幫我做過幾次音樂總監嘅趙增熹啦，佢會以客串形式伴奏幾首歌，有合作過幾次嘅何婉盈，有朋話我哋外形合襯喎，另外仲有唱腔真係無敵嘅小龍女（龍婷），佢好多歌迷㗎，佢嘅鄧麗君、王菲腔聽到個個如癡如醉，好開心有佢哋做我嘉賓，下星期會開始排練。」

談到近年樂壇新一代歌手，他指亦有留意：「好似MIRROR咁，我好鍾意睇人哋一路唱歌一路跳舞，呢種表演形式一直都好欣賞。（會唔會試吓？）嗰啲係我做唔到嘅嘢嚟，跳唔到依家後生仔啲舞，雖然唔知佢係咪一路跳一路真唱，淨係睇成隊人跳得咁有隊形，視覺上都夠享受，睇得多就會明白點解人哋咁受歡迎。（會參考吓？）每人都有各自嘅藝術方向，我欣賞啫但點抄佢，我都唔係小鮮肉，哈哈。」