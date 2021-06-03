煤氣公司❤️Hello Kitty打造萌之廚房　獨家日本限量家品新登場

【特約報道】煤氣公司繼推出TGC ❤ Hello Kitty爐具掀起熱潮，今個夏日引入全球測量儀器的領先製造商日本TANITA聯乘 Hello Kitty全新家品系列首次登陸香港，將廚房萌爆大翻身。產品系列於6月起於全港煤氣客戶中心門市率先獨家發售，包括電子煮食磅、溫濕度計及體重磅一共三款新品，印有櫻花粉紅系又可愛的別注版Hello Kitty圖案具收藏價值。另外，粉絲們亦可同時在門市入手多款Hello Kitty時尚家品及煤氣爐具，佈置專屬萌之廚房。

限時雙重優惠

1.TANITA ❤️ Hello Kitty新品優惠價至2021年8月31日止。

3款聯乘家品率先睇

❤️ 電子煮食磅（優惠價$248，零售價$298）

只需1秒快速開機及準確測量0.5g 至1kg的重量，多用途吊掛孔加上27mm 輕薄機身，收納零難度。

❤️ 電子溫濕度計（優惠價$228，零售價$268）

結合溫濕度、時鐘及日期於一身，還可查看過去最高和最低的溫度、濕度，擺放家居或辦公室可增添少女氣息。

❤️ 電子體重磅 （優惠價$358，零售價$428）

方便的無鍵設計，上磅自動秤重，採用鋼化玻璃，可靠耐用，超薄22mm厚度，美觀又易於收納。

打造Hello Kitty萌之家居

煤氣公司亦一站式為Hello Kitty迷同場加映多款時尚家品及爐具系列。

煤氣公司 ❤️ Hello Kitty 萌之廚房及家居系列

日期：2021年6月起至售完即止

地址：各煤氣客戶中心、煤氣烹飪中心及名氣廊有售