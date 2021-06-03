激罕扮靚見人！朱千雪嘲冇本事再着泳衣騷Quali

近年轉做大律師的朱千雪久未現身活動，與其他港姐馮盈盈、陳曉華、陳楨怡及郭柏妍在將軍澳電視城出席《2021香港小姐競選》之「最後召集」記者會，朱千雪表示不知不覺已選了港姐9年：「選港姐最大得着係經驗，training喺演藝或其他行業都用得着，例如同人傾偈、着衫、化妝、勤力，嗰幾個月好辛苦，所以選完港姐係好捱得嘅人。」又表示識到很多好朋友，湯洛雯及岑杏賢就是面試時識到。問到身邊可有人叫她做提名人？她笑言：「我成日都好歡迎，但暫時冇，當時都係好彩有個朋友鼓勵我選，我都叫朋友啲女第時可以選港姐，同埋選港姐會做好多一世都唔會諗住做嘅嘢，着泳衣、才藝，可以練膽量。」

她又笑言現時諗番都覺得當年很大膽：「嗰陣唔為意着泳衣會尷尬，或夠唔夠瘦或靚，但依家冇本事再做啦。（因為結婚後幸福肥？）其實比起結婚前差唔多，但依家工作冇郁得咁多。」又笑言已年多沒有扮靚出席活動，平時返工都只是穿斯文套裝及化淡妝，問到可會想拍番劇？她表示：「睇公司同時間安排，暫時未有計劃。（有戲癮？）有時都掛住fans、記者、同事，始終喺度都9年。」她又笑說年多沒回來公司，剛才在停車場迷路。

講到好姊妹岑杏賢有喜，她笑言：「係呀，好戥佢開心。（會唔會做契媽？）係我哋自己問就得㗎啦？我以為要佢邀請添？但好戥佢開心，覺得佢會係個好媽媽，因為佢好鍾意小朋友。（幾時到你自己？）順其自然啦，大家都忙，費事有壓力，好彩雙方父母都冇催。」提到她之前連蒸水蛋都失敗，她笑言已惡補廚藝，現時連中湯都識煲：「收工都仲會返屋企煮餐簡單飯，不過嗰陣學蒸水蛋，整咗10幾次，老公都講笑話係咪仲要繼續食蒸水蛋，佢煮嘢食叻過我，佢就覺得好簡單。」