草蜢膽生毛！夠薑問胡楓幾歲失身！

組合草蜢成員蔡一傑去年初於網絡平台成立《傑少煮意》，以視頻方式分享入廚心得，除累積近12萬的訂閱戶外，所有視頻的總點擊次數更早已破千萬大關，成績有目共睹，故決定添食，於新一輯節目中跳出廚房進行外景拍攝，首集邀請重量級嘉賓、以89歲高齡再度踩入紅館開演唱會的胡楓（修哥）。

平日「煮」意多多、身經百戰的蔡一傑，因首次在鏡頭前為嘉賓準備佳餚美食，而搞到拍攝前一晚失眠，最後索性清晨五點起床準備食材。當修哥知道對方因為自己徹夜難眠，不單止沒有加以安慰，更發揮幽默本色，甚至連坐在身旁的林珊珊也被「殃及」︰「我同你剛好相反，我尋晚係咁多個月以嚟最好瞓，一來見到朋友開心，二來見到珊珊姐個名，所以我一嚟到要攬吓你，講真，傑仔係草蜢三個人之中同我聯絡最多嗰個，所以我真係好開心。」

蔡一傑是次還安排蔡一智、蘇志威一起同枱食飯，又解釋首集請修哥背後原因︰「第一個原因係年頭修哥生日，因為疫情都冇機會同佢慶祝，第二個原因係知道佢再開紅館騷，所以決定Call埋兩個兄弟，同修哥慶祝吓。」席間蔡一智、蘇志威準備了一堆尖銳問題考驗修哥，其中一題要他講出「何時失身」，令原本專心揸鑊鏟的蔡一傑都即刻「罷工」聽八卦，不過正所謂薑愈老愈辣，修哥雖然沒有自爆初夜經過，但就相當畀面，除大讚蔡一傑是他心目中最佳廚藝高手，還在節目中開金口獻唱《一雙舊皮鞋》，叫在場所有人聽出耳油。