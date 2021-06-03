花7位數「起家」！陸詩韻靠30分鐘Live扭轉危機

前港姐陸詩韻多年前決定一闖商界，轉做女強人，5年前創立網店Sharon's Workshop，推出自家品牌護膚系列，經多年努力後，生意漸入軌道，最近，她以7位數字將新蒲崗自家物業重新裝修「起家」，正式成立新辦公室及陳列室，內裏除了有她的私人、員工工作室外，更有招呼客人的闊落大廳、茶水間，全部傢俬、擺設裝飾都由詩韻親自挑選訂購，相當有心思。

詩韻受訪時坦言現時除了自家品牌外，公司更代理7個來自日本、法國及美國等地的護膚品牌，年底亦會引入歐洲產品，作為品牌亞太區總代理，公司亦有逐步將產品打入內地、新加坡等東南亞巿場。業務蒸蒸日上，她當然有好好的拍檔，就是她的弟弟，原來弟弟一直為父親打理製衣業生意，現時由於製衣業發展有限，故兩姊弟實行拍住上，默契十足。詩韻謂：「雖然我哋仲有廠房喺內地，但製衣業好難做，始終護膚品巿場大好多，尤其是之前疫情關係，好多女士都去唔到美容院，而我哋嘅產品係有功能性，好多平台都相繼搵我哋合作做Live，之前做過一次，我都估唔到反應超好，30分鐘Live已賣到7位數字嘅生意額，淨係香港巿場，突然間腦海叮一聲，原來係可行㗎喎！」

眼見一切很順利，但其實生意做了多年，她都經歷不少，但從中亦學懂很多，她說：「4年前我問Daddy可唔可以喺呢度間一個角落畀我做Office，有個地方同客人傾嘢，最初我只係做代售，推銷產品嘅同時，我就要搞宣傳活動、租場、邀請嘉賓，有時要準備啲Sample畀嘉賓、客人，當時問日本公司，對方要我畀錢買，我真係好激氣，咁我咪決心自立一個自己嘅品牌，最終推出『道Dou』，日本好多茶道、劍道，我嘅『道』就係護膚之道。」詩韻自家品牌美容產品亦開始深受歡迎，亦有批發給其他商家代理，她謂：「初頭做好多價格位都唔係好熟悉，都有畀人話，當堂成個人慌晒，都唔知自己邊度出錯，惟有逐步學習，依家我哋除咗網上賣之餘，商場、生活百貨店擺Counter賣，亦有啲細間嘅美容產品店都會有我哋嘅產品賣，我哋又要經常有啲新嘅宣傳片同相片發畀啲批發商，之前外判畀人做，但始終唔係日日對住，溝通得唔好，依家自己會請人做呢啲宣傳工作。」

藝人轉戰商界，當中難免有得亦有失，她謂：「藝人做生意嘅好處係可以令客戶更有印象，但產品品質一定要好好，否則好容易被人小事化大嚟搞，好在自己大部分客人都好好，當然可能一啲運貨控制唔到嘅事，就會交由客戶服務處理。依家有時執貨架我都自己嚟，希望遲啲訓練到一啲員工，可以幫我做，咁自己可以專心傾生意！」