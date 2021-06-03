有栖花緋　41J神乳掀惡鬥

有人話「一山不能藏二虎」，但其實只要個山頭夠大，就唔成問題！正如日本AV大廠S1，擁有多位大牌女優嘅專屬權，仲要係各自各精彩。就以神級美巨乳女優為例，除咗有「神之乳」安齋拉拉坐鎮外，舊年起仲多咗今期「世界Cup」主角有栖花緋助陣，可以話係如虎添翼！

顏值分析

今年23歲嘅有栖花緋，當初被SI力捧，用嚟頂替安齋拉拉，所以讚到佢天上有、地下冇，除咗美乳誘人外，仲擁有一張美麗嘅面孔。講真，阿妹對眼生得精靈有神，而且鼻高高，睇落都幾順眼，問題係塊面闊咗小小，惟有靠髮型去遮一遮。整體嚟講，佢嘅顏值確實冇拉拉咁標青。

胸降寫真界 氣勢逼人

安齋拉拉嘅大名，相信只要係AV迷都唔會覺得陌生，但呢位姐姐仔不時玩「失蹤」，又好少出席公開活動，所以S1喺舊年搵嚟有栖花緋以專屬新人身份出道拍AV。由於阿妹實在太好波，事務所喺事前安排佢「胸」降寫真界，等佢孭住寫真偶像嘅身份，為入行造勢，結果反應好成功。佢嘅處女作《新人NO.1STYLE 有栖花あかAVデビュー》喺AV銷售網FANZA下半年初登場女優銷量榜獲得亞軍，年度銷量榜亦躋身前6！

表現落力 有望贏拉拉

阿妹嘅AV咁賣得，隨即喺業界掀起一場惡鬥，多位神乳新人紛紛登場，好似神木沙羅、渚好美等，甚至有人話日本已進入「神乳戰國時代」。講真阿妹對J奶確實比起拉拉更脹更挺，亦冇咁下垂，但喺演出方面有改善空間。雖然佢好落力服侍男優，表現親切又主動，但係埋牙嗰陣未夠肉緊，總係有勒住勒住嘅感覺，唔似得師姐安齋拉拉，一撻着就好似出籠猛虎一樣係威係勢，激情四射。如果阿妹改善埋呢一點，相信好有希望撼贏拉拉，成為S1廠新一任神乳女當家。