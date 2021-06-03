新片入選遠東國際電影節　周秀娜開心到仆親？

周秀娜、張繼聰主演電影《馬達．蓮娜》日前獲邀參加第23屆意大利烏甸尼《遠東國際電影節》競賽單元，競逐該電影節不同的電影大獎，電影節主席Sabrina Baracetti更對電影及演員作出高度評價：「這部電影的風格非常有格調而打動了我，其中攝影真的很美，女主角周秀娜的表現真的很出色。這部電影是一部令人印象深刻的愛情故事。」

澳門導演陳雅莉表示能夠入圍影展，大表高興，並感激投資電影公司老闆古天樂以及一眾監製前輩的支持。對於電影入圍電影節，張繼聰表示：「好開心，台前幕後都花咗好多心機去做好呢部電影，我自己比較少拍文藝性電影，今次希望畀到觀眾一個新感覺。」

而周秀娜則第一時間恭喜導演：「好戥導演開心，由佢3年前同我傾劇本，到今年終於可以拍成呢部電影，仲要拍攝係適逢疫情期間，真係唔容易。雖然拍攝時因為題材同角色沉重成日都唔開心，但係依家見到電影入圍電影節，會覺得好值得。」另外，周秀娜在社交網透露因大雨的關係不小心仆親，她留言：「仆親來講我真係好有經驗，尋日咁大雨嘅情況下，一跣腳成個仆咗落地下。」