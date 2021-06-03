陳漢娜自爆突遭被「易角」　無啦啦要演未婚媽媽

藝人陳漢娜（Hanna）於新片《遺愛》內，扮演一名未婚媽媽，演技大挑戰！談到這個角色，她透露：「講我15、6歲就未婚懷孕，直至廿幾歲都喺度照顧緊囡囡。劇組搵咗『3個女』畀我，由手抱到8、9歲左右。（同小朋友合作好難？）係，我係第一次同佢哋拍戲，有時會要求家長先離開，等小朋友唔好有依賴，其實最難係點樣安撫佢哋，然後又要自己入戲。」

問到Hanna與小朋友或寵物演對手戲難度更高？她慨嘆：「一樣咁難，不過做到就真係好有滿足感。」談到今次故事根據真人真事改編，她自爆試鏡後突遭「易角」，曾一度打亂陣腳：「本來我係演囡囡嘅成年版嘅，所以一路都喺度做準備，後嚟導演一直冇落實由邊個演媽媽，經過咗半年都未開鏡。佢再嚟問我，有冇興趣試吓演媽媽，我冇即刻答應，因為會覺得媽媽嘅角色超級難演，我驚『攪和』件事，不過最後覺得導演身兼編劇，佢最了解一切，有佢嘅鼓勵我就應該試吓。」

Hanna一直於日本「兼職」模特兒工作，但疫情令她過去年多時間未能飛往當地開工。談到東瀛市場人才輩出，她坦言：「其實有人搵我做shooting，飛唔到去都冇辦法，都明白喺當地發展年紀愈大愈有影響，但冇得驚，要搵你就實搵你，做嘢都要講緣分。」而最近她則忙於在港拍劇，又指整個劇組合作愉快，導演有足夠空間讓所有演員發揮鬥戲。