高峰時期170磅！宅男女神譚旻萱靠「阿強」撇甩坦克身形

模特兒譚旻萱外表清純、身形高挑，但原來中學時期擁77kg（約170磅）的「坦克」身形。她自爆靠打籃球和跳舞減磅，卻兩度「復肥」，最後得「阿強」支持，重拾苗條身材。她承認最愛「阿強」，這份愛佔據其人生好重要的位置！

「宅男女神」譚旻萱（Mandy）坦言最愛「阿強」，地位重要過男友。令宅男羨慕又妒忌的「阿強」，原來是半歲大的八哥犬，她自爆愛犬名字源於電影《少林足球》：「其中一幕田啟文打電話畀阿珍，結果阿強接電話。嗰時我搵緊狗，見到佢就覺得好適合呢個名，屋企仲有一隻4個月大嘅阿珍。」並笑言若再養狗，會取名「田雞」或「阿梅」。她透露特別愛錫阿強，原因是愛犬令她減肥成功。讀書時她試過過度節食，引致身體致又殘又攰：「健身教練話我新陳代謝好慢，好大機會係以前用唔啱嘅方法減肥，每日只食水果同雞，雖然兩個月就減咗10kg（22磅），但真係唔好試！」

打波成身汗 冇吸引力

她坦言試過兩度靠打籃球及跳舞減肥成功，但之後很快打回「圓」形：「我唔鍾意跑步，冇恆心，好想搵一個方法去減。後來帶阿強去陪跑，睇住佢個pat pat喺我前面跑，好得意，有佢陪跑好開心。有人話寵物係你負擔，但我唔覺，佢哋令我人生變得更完整，佢畀200％愛我，眼神冇咁複雜，佢真係好愛我。（愛狗狗多過男友？）係，愛係冇質疑。」

Mandy透露身高遺傳父母，讀書時被推薦入籃球校隊，自言打波時衣着隨便、冇化妝兼成身汗，毫無吸引力。對於被封宅男女神，她非常感謝父母：「爹哋自細叫我不斷問自己問題，例如『點解對呢件事唔滿意』，不斷問之後就會清楚自己做錯乜嘢！」她被經理人Cool Style從社交網發掘，當時讀中五應付考試，但全家反對她入行，要她考完試才認真考慮。

Profile

生日：11月15日

身高：1米77

體重：56KG

嗜好：籃球、排球、跳舞

髮型：Alex So @ Attics 化妝：Chris Lam

場地：Stainplus