朱紫嬈首次主持直播大壓力　搵好友Jam歌壯膽

歌手朱紫嬈（Khloe）請來歌手好友黃劍文及吳筱茵一齊直播唱歌，透露今次是她首次開直播：「我近半年都係不停去其他人嘅直播，自己主持直播就第一次，原來好大壓力，平時做嘉賓好舒服，唔需要安排太多嘢，但今次要安排場地、樂器以及流程。今次係6月限定，每星期都會做一次直播，每次都有唔同主題，因為我嚟緊會推出新專輯，入面有4首歌，每星期就以一首新歌做主題，今集係《最愛是誰》，我覺得要愛人先要識得愛自己，除咗唱歌，都會同兩位嘉賓傾心事。（點解邀請佢哋？）搵佢哋壯膽，我覺得佢哋好勇敢，無論係參加比賽定係人生，我想搵啲朋友去支持我。」

劍文稱第一次推出的歌曲《仍未忘記》正是跟Khloe合唱：「都已經係5、6年前，當年仲為歌曲拍埋微電影，一齊合作做咗好多嘢，希望有機會再合作。」他又講到昨日（2號）開直播時遇正昂船洲廢料船發生大火，他所處地區受影響而煙霧彌漫：「我唱完都有啲頭暈同頭痛，原來出面好大煙，我落到街隔住個口罩都聞到好大陣味。」

至於《全民造星III》參賽者吳筱茵曾跟Khloe在酒吧合作，當年為對方彈琴，今次終於有機會合唱，她表示比賽後有推出新歌以及擔任幕後工作。