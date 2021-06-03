淫娃俱樂部　情慾大爆發

久唔久會聽到一啲報道，話某某富豪、名人、球星約埋啲Model搞色慾派對。點解男人咁鍾意畀成班靚女圍？無他嘅，一來天性鹹濕，二來貪威識食，但呢種「幸福」唔係人人都有機會體驗得到，惟有睇吓四仔，望梅止渴吧！

床戰狂野

零劇情四仔以單刀直入嘅肉搏演出作招徠，最啱鍾意食快餐嘅男士。好似呢套由Elegant Angel製作嘅《Club Elite #5》，搵嚟Jillian Janson、Kayla Kayden、Liv Revamped同Lana Violet演出，佢哋除咗樣靚身材正，演床戲嗰陣仲好鬼狂野，發出響亮嘅淫聲浪語，建議大家睇片時要盡量調低聲量，否則肯定會被鄰居投訴。

王牌盡出

講到淫娃雲集，四仔名廠Vixen推出嘅狂野系列「Vibes」，絕對係數一數二嘅代表作，事關片中嘅脫星都會盡情釋放自己嘅原始慾望。至於呢套新作《Vibes #4》更加係王牌盡出，以Emily Willis、Little Caprice、Kali Roses等一眾超人氣脫星孭飛，陣容星光熠熠，尤其近年已貴為四仔界天后嘅Little Caprice，床技出色，嗰份拼勁同一班後生女絕對有得揮。

熟女瘋狂

老牛鍾意食嫩草，同樣道理，熟女愛嗒小鮮肉，絕對可以理解。由See Him Fxxx製作嘅《Young Men #3》，講述熟女Kyler Quinn本來對小鮮肉無咩興趣，點知身邊一班閨密都係好色淫娃，鍾情於小鮮肉嘅青春肉體同床上耐戰力，搞到佢都心思思，結果喺閨密幫助下，嘗到久違嘅激情，連場激烈肉搏戰亦一觸即發。