【是日通勝】（一點居士）

辛丑年四月廿四癸未木滿日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、晚上7時至9時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時

宜：掃舍、拆卸、求醫

忌：嫁娶、詞訟、治喪

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：1、2、4、6

幸運顔色：黑

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊

易遇上麻煩，很多事難獨力處理，需別人支持。

金牛

講多無謂，行動最實際，今天適宜約會另一半。

雙子

先了結私事，無後顧之憂，工作自然更順利。

巨蟹

幹勁十足，話頭醒尾，參與社交活動有得着。

獅子

求財要有規劃，貪圖眼前利益，易因小失大。

處女

與人溝通保持理性和耐性，一切將漸入佳境！

天秤

碰見心儀對象，主動上前攀談是結緣的第一步。

天蠍

有不想虧待自己的想法，不妨花點錢慰勞自己。

人馬

是時候檢視工作量，超出負荷不利身心健康。

山羊

聯誼會友是必需的，面對困難才不會孤立無援。

水瓶

生活充實，惟身體發出疲憊信號，要休息了。

雙魚

人緣不錯，容易遇上貴人，給事業帶來助益。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）馬 財運旺

（跌）牛 易衝動

鼠

小心因一時糊塗而犯錯，易跟人發生金錢糾紛。

牛

是日沖煞，情緒不穩，需要給自己冷靜空間。

虎

生活稱心如意，自信心強，有利激發內在潛能。

兔

幹勁十足，工作表現出色，有機會獲額外獎賞。

龍

頭腦靈活，想像力強，可令工作效率大大提升。

蛇

再忙碌也要保持冷靜，急於求成只會亂了陣腳。

馬

財運亨通，貴人助力強，事業上有望名利雙收。

羊

要跟時間競賽，做好工作規劃，就能應付自如。

猴

桃花旺，待人接物大方得體，易得到異性青睞。

雞

愛情運上升，已有伴侶者可好好享受二人世界。

狗

財運下跌，做事有點心不在焉，破財機率極大。

豬

精力充沛，不乏創新意念，容易得到上司器重。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

相親妙招：睇吓有冇夫妻相？

相親的朋友，首先是看雙方相貌，即第一印象，從中可以看出日後相處是否融洽。夫妻相處先要看性格，性格合得來，相處會很融洽。其次要看金錢價值觀是否一致，它會影響拍拖期間和婚後的感情是否和睦。夫妻相分兩種：

1.神態夫妻相：雙方相處時間長，慢慢潛移默化，互相適應後，兩個人的舉手投足和臉部表情會比較相似。

2.先天緣分相：相親的人可以從價值觀入手，例如想知道對方是否「大花灑」或自私吝嗇就要看鼻孔，比較外露的人（即鼻孔朝天）在用錢方面沒有計劃和比較容易衝動。若鼻孔朝天，而嘴巴比較小和比較厚的人，很容易花冤枉錢。

接着我們可看看臉形和下巴，有些朋友的臉形是倒三角形，這些人比較怕事，沒有主見，容易憂鬱。如本來不是倒三角形的人，整容會導致其多疑，沒有自信心，喜歡向壞的方面想，應找腮骨大的人為另一半，因腮骨大的人喜歡給人刁難，包容心比較強，喜歡哄人。

雙方天生五官很相似，就是具夫妻相，相處會很融洽，因大家的想法很一致很同步。剛才說到那種互補，屬於很極端的性格人事。極端憂鬱和極端開朗會融合，但如果是同樣的人事，會有一種默契，擁有這種夫妻相的男女是可以做朋友和做夫妻。