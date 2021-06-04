梁朝偉《色，戒》終極一脫　原本有「裸替」？

國際級影帝梁朝偉因近日主演英皇電影《金手指》，再度成為網民熱話，不單其好友上山詩鈉公開合照已引起熱議，日前偉仔網晒的托腮照，一天內已吸Like超過2萬，網民們更紛紛寫下曾經巧遇這位影帝的經歷。有網民留言指在90年代於某酒店的扒房晚飯時，碰到偉仔也在用膳，笑言對方的「電眼」十分強勁：「他只看了我一眼，我被電到連手上的刀叉也跌在地上！」也有網民分享偉仔的善行，說有次在超市中有個婆婆一袋二袋並推着購物車，當時偉仔即上前幫對方拿着購物袋外，更有網民笑言就連英文名也跟他一樣改作Tony！

《金手指》未上映已引起哄動，其實偉仔和湯唯14年前合演的電影《色，戒》，至今依然是網民不停討論的電影，網民笑言連場「國際級床戲」真的是翻睇又翻睇。有指偉仔是一時「衰心軟」而臨時「終極一脫」，因李安臨時提出全裸，並向偉仔保證拍攝效果，會以鏡頭相就，所以偉仔在冇做足防走光措施、零遮掩下「真槍實彈」示人，怎料上演時卻發現效果如此大膽！

同時也有傳聞，指李安做足兩手準備，萬一游說偉仔失敗，就會找替身上陣。千挑萬選下，李安揀中了當時還未正式入行的內地男星鄭愷，當時鄭愷以為被國際大導相中，當然滿心歡喜，但當知道是要做偉仔的「裸替」，他即一口拒絕！

現年41歲的湯唯憑《色》片聲名大噪，可以說沒有《色》，沒有了湯唯；沒有了湯唯，也沒有《色》。而湯唯當年雖然爆紅，但也因演出太露骨而被內地官方一度「封殺」，她遂遠走英國修讀舞台劇課程，並曾於街頭賣藝。直至2010年開始先後憑電影《建黨偉業》及《北京遇上西雅圖》才開始穩步上揚，她更憑《北》片角逐金像獎影后殊榮。

和韓國導演金泰勇結婚的湯唯，自誕下女兒後保持低產量，去年和丈夫更再次攜手合作，夥拍韓星孔劉合演新片《Wonderland》外，近日更出任化妝品代言人。在最新發布的廣告中，湯唯依然保留其脫俗優雅的氣質，令網民大呼其不變的顏值。