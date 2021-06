流行經典40年　Air Supply齋賣版權唔使憂

澳洲殿堂級2人組合Air Supply入行至今已46年,雖然組合已成立差不多半世紀,但隊中兩位成員結他手Graham Russell和主音Russell Hitchcock永不言休,繼續好歌會知音!當然,錢途似錦,繼續財源滾滾!Air Supply名曲多籮籮,去年有消息指美國音樂發行兼才藝管理公司Primary Wave Music Publishing,花數百萬美元即是至少3千萬港元,購入他們的歌曲版權中70%股份,因而令兩位成員賺大錢!

咁到底Air Supply有幾巴閉可以紅足40多年?咁就要講番來自英國的Graham和來自澳洲的Russell相識的經過,他們於70年代初因合作音樂劇《萬世巨星》(Jesus Christ Superstar)而認識,結果2人一拍即合!

Russell說:「Graham同我有好多共通點,我哋嚟自工人階層嘅家庭、我哋有兄弟、我哋喜愛同樣音樂、食物,亦有同樣嘅幽默感。我哋就好似搵番失散多年嘅兄弟一樣。」而他表示他們認識幾星期已開始合作創作音樂,未成立Air Supply之前,最初他們只在意大利薄餅店及學校唱歌。

經過一段艱苦歲月之後,他們於1975年與其他成員組成Air Supply,由於2人均是雙子座屬風象星座,所以他們決定將樂隊定名為Air Supply(空氣補給)。成立翌年,他們發行以樂隊名字的首張專輯。

1979年,他們發行的專輯《Life Support》大受歡迎,其中歌曲《Lost In Love》唱到街知巷聞成為他們的代表作。據知Russell只用了15分鐘寫出成全曲。簽下新唱片公司的Air Supply於1980年首次在美國發行新碟《Lost In Love》,結果歌曲如《All Out of Love》和《Every Woman In The World》均大受樂迷歡迎,成功登陸美國並紅遍東南亞!

Air Supply創作的歌曲受樂迷愛戴之餘,就連翻唱的歌曲亦同樣大紅!1991年,他們發行專輯《The Earth Is》,在碟內他們翻唱英國樂隊Badfinger於1970年推出的情歌《Without You》,結果經Russell的精彩演譯之下,令首歌比初推出時更紅!

到了今日,Air Supply仍然有出碟及舉行巡唱。其中他們多次來港開騷,並深受香港樂迷歡迎!而2013年,他們打入「澳洲格林美」之稱的ARIA頒獎禮音樂名人堂。定下樂壇殿堂級地位!而成員Russell曾經於訪問中表明沒有想過組合會在樂壇40多年,他笑說:「講真,真係冇諗過。我哋1976年開始錄歌,當時我哋以為最多會喺樂壇5年之後就解散。」而被問到會否想過退休時,他就表示永遠不會!他說:「80年代《Billboard》曾傳過我哋拆夥,不過並唔係真。我哋當時因為同Arista唱片公司分開後冇出碟4年,但我哋自1975年仍維持每年舉行演唱會。我哋仍然對自己做嘅嘢感覺好好,我哋把聲嘅狀態仍然好好。我哋比起以前更強大!」

名曲被改編廣東歌

Air Supply的歌曲在港大受歡迎曾被多位香港歌手改編成廣東歌,其中最出名就係改編自《All Out of Love》譚詠麟的《小風波》,首歌收錄於1981年的大碟《忘不了您》內。2019年,Air Supply來港開騷受訪時亦有提到該曲,他們亦表示知道譚詠麟翻唱過,不過一直未見過他,好想與他見面,但知道譚校長個人好nice,其中Graham仲好關心地問記者:「佢仲有冇唱歌?」。