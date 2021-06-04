東方日報C1：全智賢富貴老公傳出軌　被爆婚變

韓國頂級女神全智賢和「高富帥」老公崔俊赫結婚9年，昨日突然傳出鬧婚變，震驚全亞洲粉絲！消息指因崔俊赫有外遇並早已離家出走，「被分居」半年的全智賢擔心廣告商追討巨額賠償而不想離婚。分訊滿天飛，全智賢事務所強烈否認，崔俊赫更盡顯霸氣「穩守」老公地位：「我想做全全老公！」

主演經典韓片《我的野蠻女友》及神劇《來自星星的你》的39歲女星全智賢，和豪門老公崔俊赫婚後一直甜蜜，今年她將憑與男星朱智勛合演的新劇《智異山》強勢回歸公仔箱，劇集製作費高達2.2億港元，而播映前已穩袋約3.4億港元的版權費，創下韓劇界的新高，不少劇迷都對女神回歸大表期待。惟近日竟驚傳她與結婚9年的崔俊赫鬧婚變，惹來網民熱議及哄動。

憂賠巨額違約金？

全智賢與金融才俊老公是小學同學，2010年在友人促成下再次見面，並於2012年舉行花費逾千萬港元的超豪華婚禮，邀請黃政民、張赫、李政宰及金慧秀等影星出席，他們婚後育有2子。不過韓國前資深記者金容浩與律師康容碩前晚於網上節目《橫豎研究所》中爆料，指去年12月聽聞全智賢的婚姻出問題，崔俊赫曾說：「我不想做全智賢的老公！」之後離家出走，並準備辦離婚手續。

主持人提到全智賢不希望離婚，全因她有數十個廣告合約，每個酬勞高達700萬港元，擔心離婚影響形象，很可能被追討2至3倍的違約金，若每個廣告都向她索償約2,100萬港元，她很可能要變賣2至3幢物業。2004年，已故韓國女星崔真實離婚時，就因代言形象受損而被追討巨額違約金，2005年她被某廣告商索償，最後要賠約175萬港元。金容浩又指全智賢及崔俊赫已分居達半年，更說為婚變而煩惱的女方正考慮移民新加坡，更大爆離婚關鍵是男方有外遇，深深打擊身為女神級的全智賢自尊心，帶來莫大傷害。

「我想做全全老公」

節目播出後，網民對婚變之說議論紛紛。全智賢所屬事務所「文化倉庫」強烈否認：「在節目《橫豎研究所》中有關全智賢與丈夫離婚和分居的傳聞，都毫無事實根據。」又指會對散布謠言者採取法律行動。至於崔俊赫將聊天程式的頭像和背景換成日本經典漫畫《男兒當入樽》，見他將圖中人物三井壽的經典對白「我想打籃球」改為「我想做全全老公」，明顯以搞笑方式粉碎離婚傳言，兼向老婆示愛。

有知情人士表示婚變傳聞荒唐：「他們由結婚開始便多次傳不和，雖然全智賢是頂級明星，但要承受這樣的事，實在太殘忍了，我無法理解兩個人這麼幸福，卻會傳出婚變。她和丈夫關係很好，在沒有拍戲時，他們都一起照顧兩個兒子，過着很幸福的生活。」

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