【特約報道】最近身體比較勞累，前日早上喝了高麗人蔘精，然後晚上在家吃火鍋打邊爐，第二天起床就覺得好像有點「上火、熱氣」不舒服，今天早上聲沙開始失聲，而且帶點咳痰，我馬上去看中醫，醫師指我患了「火邪」，要透過放血療法治理。

中醫有所謂「六邪」，即是風邪、寒邪、暑邪、濕邪、燥邪、火邪。火熱為陽盛所生，病因是實熱，即「熱氣」。中醫認為，火熱的邪氣很容易讓人出現「熱象、傷陰、動風、動血」等現象，引致發熱、咽乾舌燥、大便乾、小便黃、煩躁、苔黃、舌色偏紅等問題。

火熱的邪氣侵犯人體，既能迫津外泄，又可消灼津液。中醫學說，汗是人體陽氣蒸發津液出於體表而成，正常排汗可滋潤皮膚、調節體溫、陰陽平衡。但若血液過熱，血行加速，脈搏跳動變急，津液消耗太多，傷津液，亦傷氣，出現「氣陰兩虛」的情況。「水為陰」，指滋養身體各部分，一旦津液虛少不足，易有手腳心熱、心煩、面部發紅發熱、皮膚暗啞、大便乾燥等。生活繁忙、過度疲勞、熬夜、煙酒、情緒波動、鬱怒、思慮都會消耗體內的津液。夏天最常見的是，打邊爐後身體上火，再加上吹冷氣，繼而出現喉嚨腫痛聲沙。

要緩解火邪，醫師建議在我頸後面的「大椎」放血，有助退熱下火，調整人體陰陽平衡。中醫認為，發熱有陽盛發熱和陰虛發熱之分，放血退熱的治療法，適用於前一種。因為陽熱亢盛必然會血盛，放血可以減少血盛，從而減少了血脈中的邪熱，使機體的氣血趨於正常。中國傳統醫學「針刺放血療法」是用三棱針、粗毫針刺破或劃破人體特定的穴位淺表脈絡，放出少量血液，以外泄內蘊之熱毒，達到治療疾病的一種方法，具有消腫止痛、祛風止癢、開竅泄熱、鎮吐止瀉、通經活絡之功效。針刺放血以外，中醫會再以辛涼中藥，如枇杷葉、金銀花及桑葉，疏風清熱解毒。

我的中醫教授說要在大椎及耳尖放血，之前我有點血壓高，在耳尖放血後及吃中藥調理後，血壓已回復正常，現在我生病偶然也會有「放血拔血罐」的習慣，做完後一個小時沙啞聲音已回復正常，中醫學的博大精深真的不容忽視！但這種治療必須要找專業的中醫師處理，切不可自行操作。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。