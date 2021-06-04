疫情下英國學費變半價！徐榮仔仔被同學歧視戴罩

藝人森美及吳家樂於無綫節目《愛在隔離的日子》最新一集，分享在英國升學的子女於當地爆發疫情的處境，其中前者表示仔仔經歷多次來回英港，因為當初香港爆發疫情時，以為身在外國會較為安全，誰知英國宣布推行群體免疫，變相「無王管」：「我諗大部分香港嘅家長嚇到鼻哥窿都即刻冇肉，就早少少安排佢返香港。」仔仔返港後於家中自我隔離，愛子深切的森美即刻打電話給兒科醫生問隔離需知，惟眼見仔仔被困在房14日，他心痛說：「做父母個心都係唔舒服。」

而去年12月頭、正正英國爆發疫情期間，仍選擇飛抵當地照顧3個小朋友的家樂夫婦，一得悉英國會被香港列入禁飛區，即設法回港，最後排除萬難成功轉飛巴林返港隔離：「本身想轉飛杜拜，點知當地都爆發疫情，就好似一個火坑跳去另一個火坑咁，之後揀咗個少遊客去嘅地方巴林，只要一家人齊齊整整，唔好有病有痛就得，我諗冇一個家庭好似我哋隔離嘅21日都咁開心。」

另外，今集還訪問了正身在英國讀書的徐朗（Karson，徐榮之子），他表示為令父母放心，每日都會抽時間視像報告行蹤。而徐榮就大爆仔仔曾被同學歧視戴口罩，幸好Karson承受得住輿論兼堅持戴口罩。他又指學校有主動提出可交70%學費，並說若交齊餘下的30%就會用作抗疫：「會用嚟抗疫就幫手交埋，點知到下學期睇學費單學校竟然收半價。」