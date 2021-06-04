【Jumbo教披毛巾】台灣正妹浸浴險走光　馮盈盈戴祖儀都要學嘢

啦啦隊係台灣職業棒球隊重要嘅一部分，跟足日本文化，樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員陳怡叡（Yuri）長相甜美，腰幼腿長，有「最正啦啦隊女神」之稱，社文網擁有26.2萬粉絲追蹤，人氣不比女星遜色。近日佢同其他樂天女孩及台灣主持鐘昀呈（小鐘）到宜蘭拍攝節目，預先晒出浸浴照畀大家先睹為快，仲加碼晒出被網友譽為「犯規的庫存照」，相中只用毛巾包住出鏡嘅Yuri，自爆：「因為浴巾吸水變重，要掉了！」豐滿上圍及3吋事業線表露無遺，佢即用手托住以免走光，真係夠晒驚險！

唔少藝人拍攝出浴片段，都以毛巾包裹大騷香肩亮相，令場面更為香艷。對相香港女藝人較為「謹慎」，會喺裏面打底做足安全措施。好似港姐冠軍馮盈盈，出名係話題女王，早前開設個人頻道，頭炮獻身「賣肉」玩泡泡浴，大騷白滑香肩、玉背兼長腿，再次掀起熱話，不愧為話題女王！

適逢疫情肆虐未能出埠旅行，「長腿女神」戴祖儀與曾淑雅（Jumbo）於節目《港產旅行團》化身Staycation達人，犧牲「色相」拍出浴鏡頭，當中嘅戴祖儀更係處女出浴，喺「Master Of 出浴」嘅Jumbo指導下，教披「點扯都唔甩」嘅毛巾，戴祖儀更雙重保險以比堅尼打底，難怪佢咁安心啦。睇嚟台妹Yuri真係要跟Jumbo學嘢喇！