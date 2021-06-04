The LOHAS康城期間限定店專區　Shopping新驚喜

【特約報道】夏日炎炎，不少人將逛街地點由室外移師至室內，但面對千篇一律的商舖，難免有點乏味。想尋覓特色小店？最近有新選擇啦！將軍澳全新地標「The LOHAS康城」特別劃出兩大區域，共約10,000平方呎的「The LOHAS Collect」作Pop-Up Zone用途，雲集超過20間期間限定店，店舖種類多之餘，每隔2~3個月就會轉新店，為顧客帶來源源不絕的新驚喜。

嶄新零售模式 多元化選擇

「The LOHAS Collect」以時下流行的快閃及限定概念而誕生，針對新興、自家及網上品牌，迎合市場趨勢而推出的嶄新零售模式。市面上不少自創品牌和網店，因店主缺乏實戰零售經驗而局限了發展空間，顧客亦因不能接觸實物而減少購物意欲。「The LOHAS Collect」的出現，可令這些初創或網店以較低成本嘗試開實體店，期間限定的開店模式更具彈性之餘，對於前來購物的顧客亦能保持新鮮感，提供多元化的選擇。

萬呎專區 3大主題類別

「The LOHAS Collect」與多家本地及環球品牌合作，除了本地創作、手工美食、生活雜貨、精緻工藝品等，部分限定店更提供客製化服務，一家大小Shopping都可找到心頭好。當中主要分為兩個專區，其一雲集本港小店與IG Shop，分為生活、美妝和時尚三大類別。生活主題有以香港本地元素為主，着力推廣木工及傳統技藝的地道匠心木藝「十八工作室」、打造土耳其生活風的「Ankyra Home」、怡神養心的香港手作香薰創意品牌「With Candle Studio」、帶你享受手作時間的「Metime」、售賣菲林相機的「Scavenger」、提供家居種植方案的「Grow Something」、讓花藝融入生活的「小叢林」及「Senya Plants」、提供心靈書法作品的「書法 嘉」等。

美妝主題有崇尚自然美的香港天然護膚品牌「NBBKit」、引入各地優質天然護膚品的「Natural-mall.com」等。而時尚主題有使用天然環保材料設計及生產各種配飾的「Paralife」、由對手錶設計充滿熱誠的新一代與經驗豐富的老師傅合作的手錶品牌「Axiswatch」、打造經典皮革製品的「Mate Leather」和追求“Chill”住做運動的本地運動服品牌「Too Chill for Yoga」等。

智能家居方案 提升生活質素

「The LOHAS Collect」會定時更換主題，為顧客帶來新鮮感。最近便以「Smart Living」概念引入一系列智能家居品牌，例如設計出多款功能性雨傘及防水袋的「Estaa & LOQI」、以生產世界上最先進的智能鎖及提供物業管理技術為理念的「LOCKLY」、主力日常科技周邊產品的「Logitech」、帶來高質素的電子及充電產品的「SimPro+」等。

特色工作坊 與大眾分享好物

場內還會定期舉辦不同主題的活動及工作坊，為本地特色小店提供推廣平台，讓手作達人與顧客分享好物及設計理念，顧客更可參與其中，一同提升生活質素。有興趣參加工作坊的話，就要留意The LOHAS康城的Facebook專頁啦！