長子考入國際學校！全智賢驚傳婚變　奶奶嬲爆

韓國靚媽全智賢與「高富帥」老公崔俊赫結婚9年，昨日驚傳婚變，震驚粉絲，女方火速透過事務所否認，其夫更以幽默方式力撐老婆：「我想做全全老公！」

曾任美國銀行高層的崔俊赫，去年接手父親的公司，成為Alpha金融資產管理公司的老闆兼最大股東，公司資產去年達33億港元。他是韓國著名服裝設計師李英熙的外孫，母親亦是人氣設計師李貞宇，婆媳關係十分融洽。

對於兒子被傳婚變，李貞宇昨晚忍不住在社交網上傳自己製作的沙律照片，配上「Salad of the day」的主題並嬲爆發文：「今天真的很生氣，差點失去自制能力吃了麵包，幸好還是忍着，用3片生菜代替麵包，把剩下的菜切成小塊，用Greek yogurt調味汁加上沙律吃！」十分搞笑！

此外，有韓媒指全智賢與崔俊赫的5歲半長子，於今年3月已通過位於韓國仁川松島的Chadwick國際學校考試，入讀該校的競爭率非常激烈，據悉還有其他知名演員的子女亦參加了今年入學試，但卻未獲取錄，全智賢的兒子是通過資料審查及面試等，於今年3月接獲合格通知。