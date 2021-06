應屆港姐季軍郭柏妍(Rosita)當選後獲重用,早前喺無綫節目《開心大綜藝》表演踢躂舞,今年只得23歲嘅佢,年輕又有活力,為節目日練夜練都毫無倦意,最近佢上載多張靚女相上社交網,見佢穿上白色貼身上衣加熱褲,大騷白滑美滑,再加少女V字手勢,可愛度爆晒燈,佢留言勉勵自己:「never too old to set another goal or to dream a new dream(夢想與目標永遠都唔會受到年齡限制)。」