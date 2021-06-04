首位確診台灣藝人！陳零九被轟無視禁令恐疫滲娛圈

台灣創作才子、男團「五堅情」成員陳零九確診新冠肺炎，成為首位確診台灣藝人！現年34歲嘅陳零九，所屬滾石唱片昨晚（3日）公布確診消息，指陳已由救護車送進防疫旅館進行隔離，其他成員都在自主隔離，而陳零九一連兩日都上載戴口罩新片同大家報平安。

佢指自己上月27日開始呼吸困難，就醫並接受「快篩」試劑及核酸檢測，「快篩」結果指佢未有確診，惟核酸檢測呈初步確診結果。不過佢就被發現原來發現有病徵後，前日（2日）竟然同團員繼續練舞、錄音，疑違反台灣指揮中心停止室內5人以上聚會嘅規定。陳零九更發文向團員致歉，指自己係喺排練後先收到確診電話，表示：「是我自己考慮的不夠周全，導致五堅情以及舞蹈教室的大家陷入疫情的風波裏面，我們絕對沒有故意隱藏『既定的工作』。我做錯的就是以為我自己是安全的，這樣沒有百分百的確認就把危險帶給大家，身為公眾人物的我做了不良的示範再次跟社會大眾道歉，希望大家都能在確定自己是安全的狀態下再出門。」

「五堅情」其他成員雖然已經接受自主隔離，但均未接受檢測，而全團團員連日亦如常工作，接觸人面廣，台媒就憂心5位成員均好大機會全團染疫，更恐疫情已滲透台灣娛樂圈。