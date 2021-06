【傳奇男神】解開占士甸雙性戀之謎

今年是荷里活傳奇萬人迷占士甸(James Dean)的90歲生忌,66年前,他因車禍而奪去生命,成為神話!而多年來有關他性取向的傳聞不絕於耳,除了傳過與「玉婆」伊莉莎伯泰萊(Elizabeth Taylor)拍過拖之外,而最多人傳他是同性戀者!

其中曾與他合作過的已故導演James Sheldon曾於訪問中大談占士甸的同志戀情。James本身是雙性戀者,他表示自己當年與占士經常在一起,他說:「我同佢從未有過性關係。不過我知有人同佢試過。我認識一個男人,我介紹過畀占士認識。個男人畀咗一啲工作占士做,而我知道佢哋有上過床。」

而早幾年曾有一本有關於占士甸的書《Being James Dean》,其中作者Paul Alexander提及「玉婆」生前稱電影《巨人》(Giant)中稱片中兩位拍檔占士甸及洛克遜(Rock Hudson)是同志好友。而另外亦有講述《巨》拍攝秘聞的爆料書《Giant: Elizabeth Taylor, Rock Hudson, James Dean, Edna Ferber, and the Making of a Legendary American Film》,大爆當年3位主角鮮為人知的關係。書中提到當年「玉婆」與老公Michael Wilding婚姻失敗,而拍攝《巨》期間她就視兩位男星為傾心事對象,她除了對洛克遜有興趣外,她亦對當年是「小鮮肉」的占士甸感興趣,而占士就曾向她自爆童年時被牧師性侵過。此外,占士曾與友人爆料指洛首日為《巨》開工時亦對他「起痰」引誘過他。最終洛於1985年因為愛滋病引致的併發症離世。

占士甸接班人

多年來有關占士甸的傳記片拍過唔少,其中「毒魔」丹狄漢(Dane DeHaan)於2015年的《捕捉占士甸》(Life)中飾演占士甸,而型男羅拔柏迪臣(Robert Pattinson)則飾演攝影師。而2001年,男星占士法蘭高(James Franco)亦於電視電影《占士甸》(James Dean)中飾演占士甸。

查實早於90年代初華納兄弟電影公司亦計劃邀請當時初冒起的里奧勒度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)飾演一代影壇萬人迷。不過後來計劃擱置。里奧仔曾在訪問中亦自爆是占士的fans,他主演的電影《蕩母痴兒》(East of Eden)看過數10遍。不過占士的星級fans又點止里奧仔一個咁少,鄭敬基於1986年曾創作過一首名為《偶像占士甸》的廣東歌,講自己對偶像的崇拜。其中一句歌詞道盡他的心聲:「真欣賞他那股衝勁,心中偶像正是他!」