新片預告公開！中外男神吳彥祖曉積文鬥肌

由澳洲型男曉積文（Hugh Jackman）主演的新作《Reminiscence》將於8月上映，而首條預告片公開。在片中與曉是死對頭的吳彥祖（Daniel）造型亦首次曝光，預告片中他騷一身肌肉與曉鬥肌！

故事背景為未來的邁阿密，因全球變暖而令全城被淹沒在水底下。飾演私家偵探的曉為客戶重新找回珍貴的記憶。而Daniel於預告片中亦有兩個鏡頭，留了鬚的他除了打開心口大晒肌肉之外，亦有揸雙槍殺敵的鏡頭。

除了曉積文之外，同片還有《職業特工隊；叛逆帝國》（Mission: Impossible – Rogue Nation）女星莉碧嘉費格遜（Rebecca Ferguson）以及HBO西部劇《西部世界》（Westworld）女星泰迪紐頓（Thandie Newton）亦有份演，而《西》創作人兼執行監製Lisa Joy就擔任編導。

其實今次已非Daniel首次拍荷里活片，之前他已在《鐵拳無敵》（The Man with the Iron Fists）、《 魔獸爭霸：戰雄崛起》（Warcraft）、《歐羅巴報告》（Europa Report）、《人造天劫》（Geostorm）以及《盜墓者羅拉》（Tomb Raider）演出。