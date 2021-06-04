全新下午茶　最啱打卡

來到初夏，只是在戶外兜個圈，已經流晒大汗，怕曬又怕溶妝的女士們，寧願留在室內嘆冷氣，近日不少餐廳都為下午茶轉新菜單，每款都各有不同主題，最啱和閨密嘆下午茶和打打卡。

下午茶日與夜

別以為下午茶只在午餐和晚餐之間享用，灣仔新開的Pier 1929就打破這一貫的觀念。餐廳推出的「花朝月夕下午茶」，除了下午2時半至5時，另一個時段是由下午5時半至8時享用。客人先來杯玫瑰汽酒，之後有專人推出美食餐車，大家可以自選6款鹹甜點，包括自家烘焙英式提子鬆餅、士多啤梨鮮忌廉蛋糕及法式檸檬撻，鹹點則有帕爾馬火腿蜜瓜香草包多士、煙三文魚酸忌廉撻配黑魚子及焗酥皮雞肉批等，而且還可以無限添食。除了可欣賞到無敵海景，餐廳內亦有多個特別設計的場景，讓大家打卡呃Like。

卡通人物陪食

小朋友和女士對得意可愛的卡通公物，往往毫無抵抗力。近日香港愉景灣酒店和Monchhichi聯乘，推出「Monchhichi夏日祭」，除了住宿計劃外，Cafe bord de Mer and Lounge逢星期一至五會推出雙人下午茶套餐。當中包括三文魚醬班戟卷、帕爾馬火腿配蜜瓜、香脆蟹肉餅配柑橘汁等美食，而且大部分食品和飲料表面會印上卡通公仔圖案，粉絲可能會唔捨得食。

茶餐廳風味

本港地道的茶餐廳美食多不勝數，菠蘿油、奶茶、西多士等數到數唔完，香港瑰麗酒店Holt's Café於逢星期一至六下午茶時段，推出「細味香港情懷」下午茶餐單，大嘆升級版的茶餐廳美食。單點美食有菠蘿油、黑豚肉餐肉蛋麵、黑松露蛋多士等，配一杯港式奶茶，別具風味。至於下午茶套餐則包括神級叉燒飯、菠蘿油和鴛鴦奶茶，大家可按個人喜好選擇。

矜貴優雅

女士們對珠寶，總有股莫名的喜愛，中環‧石板街酒店意大利餐廳Gradini和刺繡藝術品牌La broderie合作，以品牌手工珠寶蝴蝶胸針系列作靈感，於現時至7月16日推出「夢幻莊園下午茶」。鳥籠層架內有鵝肝慕絲脆筒、意式風乾火腿配松露蜂蜜、鴨肉醬三文治等鹹點，甜點有雜莓泡沫莫斯卡托果凍、馬卡龍及鮮果撻，惠顧下午茶的客人可獲品牌禮券。

自選配搭

平常的下午茶鹹甜點都是固定的組合，尖沙咀千禧新世界香港大堂酒廊The Lounge近日推出「隨您配」下午茶套餐，客人可於多款茶點中揀選4款鹹點和6款甜點，打造自己喜愛的組合，當中包括覆盆子紅絲絨蛋糕、杏脯栗子慕絲、黑森林卷、紅莓合桃撻、慢煮竹炭三文魚卷、西班牙黑毛豬風乾火腿伴半熟番茄及牛油麵包等，每1份下午茶亦包括1件鮑魚雞肉撻，周末則加送馬介休鴨肝薯蓉球、照燒和牛漢堡包及黑松露菌海鮮酥盒各1件。除咖啡或茶，加指定價錢可享用冷萃咖啡或意大利汽酒。

誘人朱古力

香濃美味的朱古力，一向是女士的心頭好，荃灣西如心酒店近日開設了新甜點品牌Nina Patisserie，內裏除了有一系列的甜品、糕點和輕食外，由現時至7月31日，餅店推出「法式朱古力下午茶」，餐廳選用法國Valrhona打造出特濃黑朱古力慕絲蛋糕、白朱古力熱情果慕絲蛋糕、純滑朱古力杧果慕絲蛋糕、朱古力牛面頰漢堡和朱古力鵝肝凍批配紅酒啫喱等鹹甜點，讓客人感受到不同層次的朱古力風味。

喜愛抹茶士多啤梨

由The Mira Hong Kong時尚型格餅店COCO以芳香甘醇的宇治抹茶，配以香甜多汁的士多啤梨於即日至7月31日推出全新「COCO抹茶士多啤梨下午茶」，有齊鹹甜美點，更別開生面地供應宇治抹茶白朱古力火鍋，配上英國士多啤梨、棉花糖及法式瑪德琳貝殼蛋糕，還有自家焗製蝴蝶酥、口感軟滑且酥脆的士多啤梨慕絲配蜜餞布頓撻、茶香濃郁的宇治抹茶芭菲配蒟蒻啫喱及柔軟可口的士多啤梨鳥巢杯子蛋糕。鹹點則有鵝肝慕絲配士多啤梨清酒啫喱、抹茶鹽松葉蟹茶碗蒸、惹味抺茶烤鰻魚卷及煙三文魚籽配蒔蘿、抹茶小煎餅及士多啤梨奇異果日式三文治。另外，更有新鮮焗製的柚子鬆餅及抹茶朱古力鬆餅，伴以自家製士多啤梨檸檬果醬及奶油忌廉，為整個下午茶畫上完美句號。