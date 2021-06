藝人游嘉欣為J2節目《#後生仔傾吓偈》擔任主持,後來獲睇中拍攝《香港愛情故事》而成功入屋,作為00後嘅佢,年輕就係本錢,不過佢都唔敢偷懶,為咗身形更靚佢就去咗打拳,見佢自拍一張頭髮都濕透嘅相,就知佢有幾落力去打。辛苦係有成績嘅,佢另外一張相佢就拉低褲頭,晒若隱若現嘅腹肌,仲留言勉勵自己:「Believe you can, then you will」網友都大讚佢好靚女又Fit!