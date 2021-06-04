Fotomax Foto Tells Story Instagram攝影活動

【營業資訊】每張相片背後都有一個故事，鏡頭留影人心，記錄最美一刻。以直覺捕捉人像神情輪廓，窺見他們的故事、他們的人生。若各位想將這些動人故事與人分享，就定要留意快圖美舉行的Fotomax Foto Tells Story Instagram攝影活動，誠邀喜愛影相的各位，分享相片背後的「人與事」。

徵稿期由即日起至2021年6月30日，不限投稿次數，只需上傳相片及完成簡單步驟，即有機會獲得精選禮品。包括富士全新推出之復古設計即影即有相機FUJIFILM instax mini 40及菲林一盒（價值HK$958，共2份）；其他禮品更包括Fotomax 8"X12" Deluxe Photobook 豪華版相冊（價值HK$748，共3份）、FUJIFILM QUICKSNAP 400/27（價值HK$175，共15份），立即提起相機，按下快門，細訴每張相片背後的故事！

參加步驟：

1. 追蹤 fotomaxhk Instagram 專頁。

2. 於Instagram上傳你的相片，並於貼文內簡述相片背後的故事（Instagram帳號需設定為公開）。

3. 在貼文內加入以下Hashtag：

#Fotomax

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#FotoTellsStory

#FotoTellsStory2021May

並標註 @fotomaxhk Instagram帳號。