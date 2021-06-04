Porsche 718 Cayman GTS 4.0惡棍滿型

揸「波子」，型就梗啦！但對不少喜歡自主操控、玩樂至上的高要求車迷而言，除了「型」之外，最能體現純正保時捷跑車血統、惡辣好玩一面，始終是NA（自然吸氣）與MT（手波）這個最佳組合才行。搭載4.0L水平對向六汽缸NA引擎和6前速手波的全新718 Cayman GTS 4.0，可說是近年最好玩的高性能惡棍，定能滿足好玩樂的「波子」迷。

引擎最高轉速可達7,800rpm、完成0~100km/h加速只需4.5秒的全新棍波718 Cayman GTS 4.0，不止加速力，其橫向動態表現及制動性能亦見出眾。於多彎的西貢清水灣道一帶游走，全程升降波段都由自己話事，自我感覺良好。手動波箱的設計行程短，吊極力子感覺亦唔算好重，容易Handle。運動化懸掛配合允許降低20mm車身離地距的PASM保時捷主動式懸掛調整系統，讓車身更貼地，攻彎時穩定性高且操控精確。同時由PTV扭力分導連機械式後限滑差速鎖、前六後四活塞紅色制動卡鉗、直徑前350mm後300mm的鋁製煞車碟及20吋718 Sport輪圈，成就高制動性能，輕易做到收放自如。卓越跑車性能配合手波車敏捷又直接的自主操控，所帶來的無比駕駛樂趣，只要你試揸過定能體會。

規格表

車型：雙門雙座位跑車

引擎：六汽缸水平對向自然吸氣

容積：3,995c.c.

最大馬力：400hp

最大扭力：420Nm/1,900~5,000rpm

傳動：6前速手動波箱

驅動：中置引擎、後輪驅動

0~100km/h：4.5秒（配備Sport Chrono Package）

車身體積：4,379×1,801×1,295mm（長×闊×高）