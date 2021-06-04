《造美人》劉芷橋花40萬整容　被批係失敗

由ViuTV舉辦的另類選美節目《造美人》即將推出，節目由強尼、沈殷怡及練美娟擔任主持，在首集中專業團隊挑選出16位參加者，進入第一輪淘汰賽，其中7位參賽者逐一登場，於一眾評判面前展現愛美的決心，1號參賽者劉芷橋介紹自己的時候，就透露曾經整容 ：「自己呢幾年花係外表嘅費用高達30至40萬，當中包括健身、箍牙、割雙眼皮同隆鼻。」問到為何要整容時？她坦言多年來因外表被取笑：「之前遇過一個男仔，我同佢係性格上好夾，但佢最後都唔同我一齊，係因為我唔夠靚，唔夠瘦，以前我喺大學嘅時候已經畀人Bully ，我嘅外表，我嘅身材。到我返工，有啲私影相擺喺社交網，跟住又畀人笑，就係因為我嘅外表唔得，我要做到一個合格嘅女人，或者一個特別嘅女人，我係真係需要咁多努力去變靚，我先有資格成為一個女人。」

雖然花費不菲，但芷橋的外貌仍被專業團隊評為整容失敗，而大會亦安排了一班「Mean精」去評論每位佳麗的樣貌身材，以測試她們的心態是否足夠強大。一班「Mean精」評論芷橋：「一定有整容、整容失敗樣嚟㗎喎、屯門公園嗰啲、肚腩好大、有妊娠紋、佢係有自信嘅……」當有人指她自信時，芷橋在台上即時爆喊：「我真係好開心，有人話我有自信。」見完評判團後，她在後台情緒一度崩潰：「我都想堅強，我都想愛自己，可唔可以教我點樣可以愛自己，點解我要係女人，我唔想做女人呀！」其他參賽者紛紛上前安慰。

整容失敗爛鼻

而任職空姐的5號參賽者Georgia，就大談對自己外表的不滿之處：「皮膚唔夠白，眼唔夠大，鼻唔係高，依家最唔滿意係自己個鼻，曾經因為唔滿意自己嘅鼻形，去打透明質酸，因為溶解劑同第二支針撞咗，半邊鼻發炎，導致爛鼻，兩個月唔可以見人。」專業團隊就認為Georgia鼻子的問題不算大，改造空間較少。

唔知參加咗選美？

至於第一集最後出場的參賽者6號OK表示：「我之前一直喺地盤返工，咁風吹雨打，日曬雨淋，搞到我塊面好多斑，想透過節目執番靚個人。」大懵的她又指不知道自己參加了選美節目，糊里糊塗就入了十六強，令全場大笑。專業團隊評論若果要OK變做美人，基本上等於要造一架穿梭機的工程。