本日日本：2023年開幕！全球第二個《哈利波特》片場落戶東京

日本環球影城的哈利波特主題園區「哈利波特魔法世界」是不少粉絲遊日必到的朝聖地，有見如此受歡迎，日本華納扑槌於東京主題樂園豐島園舊址（練馬城址公園）開設日本第二個《哈利波特》景點「Warner Bros. Studio Tour Tokyo – The Making of Harry Potter」。這個是繼英國倫敦後，全球第二個《哈利波特》電影片場樂園，佔地約30,000平方米，近日開始正式動工，並預計於2023年登場！場內分成了室內區「Sound Stage」，以及供大家戶外拍攝用的「Backlot」兩大區域，電影世界的精細布置，美術道具、服飾擺設等一一呈現，完全複製拍片當時的樣貌。除了《哈利波特》系列電影外，近年上映的《怪獸與牠們的產地》電影場景也會在這裏還原。此外更會有專業的導覽員為遊客詳細講解，讓大家再次回味電影中的細節及精彩。