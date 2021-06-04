擔心爸爸健康！傅嘉莉耳仔生濕疹體重暴跌得97磅

藝人傅嘉莉（Kelly）最近正忙於拍攝《凶宅清潔師》及《廉政狙擊》兩劇，近日她在社交網就突然自爆因為父親的健康問題，而帶來很大壓力，令她不止體重急跌至97磅，還生濕疹，健康情況令人憂慮，她寫道：「耳仔唔舒服咗2個月，今天終於抽時間去睇，醫生話我耳仔生濕疹，亦都我體重輕咗好多，問我是否最近壓力很大。說真的前幾個月，家裏的事，爸爸的身體，真的帶來很大壓力，體重從未試過低過100磅。」幸好她很正面，自言困難時會對自己講會過去的要撐住，不少網友都留言叫她加油及支持她。

應付到拍劇

Kelly受訪時被問到身體情況，她叫大家不用擔心：「社交網段文只係少少情緒緩發吓，身體係絕對應付到拍劇，唔需要休息，我依家拍緊兩套劇都係完全OK，無問題。之前隻耳仔成日紅腫、甩皮，有時有啲水流出嚟，唔係好舒服，以為會好番，但隔咗兩個月都唔好，所以去睇醫生，醫生話我耳仔生濕疹，我第一個感覺係好在唔喺生喺面，或者見到嘅皮膚上面，否則就影響拍攝，可能係因為屋企嘅事有啲壓力，原來身體會有咁嘅反應，我有搽藥同睇中醫去調理身體，我依家係完全冇事，當然我要食番肥少少，因為塊面太瘦唔好睇。」