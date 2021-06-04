追加電競玩法　Virtua Fighter變靚啲回歸

格鬥遊戲「挑機」帶來的成功感，一直叫機迷着迷，昔日街機名作2D有《街霸》與《拳皇》，而3D則有《Virtua Fighter》。時隔多年，街機式微，《Virtua Fighter》遂以電競形式重生，說的是新作《Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown》，即日至今年8月2日於PS Plus以免費形式推出，讓機迷重拾挑機樂趣。

本作以2015年的街機版為開發基礎，並大幅優化貼圖效果，登場人物全部走角兼美顏，樣子變得更加擬人化之餘，連帶出招也更加炫目。針對舊玩家，遊戲還可把畫面切換回3D點陣圖風格，這時人物、場地與UI也會變成初代版本，別具懷舊風味。登場角色方面，暫時所知有19個，高人氣如結城晶、影丸、雷飛、莎拉布萊恩等悉數登場，同步販售追加DLC的「Legendary Pack」更收錄了2,000個飾品道具，讓玩家幫角色瘋狂扮靚靚！

至於玩法，除了既有的「排名配對」、「街機」、「練習」及「離線對戰」模式外，還新增了雙敗淘汰制、最多可16個玩家參戰的「淘汰賽」，以及採用循環制的「聯盟賽」等多種電競專用模式，Fans重玩也有新鮮感。

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