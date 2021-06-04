精靈巨乳妹　同廠大鬥法

日本AV廠S1嘅專屬女優陣容強勁到不得了，不過係咪真係冇晒對手呢？當然唔係啦！創立不久嘅FALENO急起直追，除咗發掘大量優秀女優，亦不斷從外招攬筍盤加盟，最近就從Prestige手中招來永瀬未萌喇！然而，F廠內仲有另一位同佢質素相當嘅小天后，佢就係神木沙羅，唔知大家覺得邊個正啲呢？

終極「胸」器

今年23歲嘅永瀬未萌精靈可愛且萌味十足，同時擁有一對脹卜卜嘅G奶，配合白裏透紅嘅美肌，整副胴體極具吸睛能力，2018年出道時被稱為「Prestige之終極兵器」，更被視為師姐河合明日菜嘅接班人。

不過，正因為佢同明日菜太相似，所以出道之後始終都未能夠突圍而出，FALENO就睇準時機向佢招手，今年3月宣布正式過檔成為F廠專屬女優，希望作一番新發展。演出方面，佢絕對唔會比明日菜表現差，要潮吹有潮吹，姣住勾引男優又得，演出被玩弄嘅柔弱角色亦得，更加為P廠演出好多重口味題材，例如綑綁同拘束交歡等，為廠方貢獻良多，所以之前得唔到P廠重視認真唔抵！而未萌過檔F廠後已經拍咗3部作品，表現中規中矩，希望F廠可以有多啲新題材畀萌妹演出啦！

Profile

年齡：23歲

身高：5呎2吋

三圍：36G-23-35

巨乳菓子妹

F廠有唔少巨乳美少女，神木沙羅就係其中之一。今年21歲嘅佢，樣子同樣可愛又精靈，上圍擁有一對I奶，更被封為「超乳」，意思即係巨乳大得誇張外形又夠靚。上年年中事務所先安排佢拍寫真，原因係為佢多添一個藝能人身份，到正式拍AV嘅時候叫座力更強！

不過，好多人都較為留意佢入行前嘅職業，據講佢曾經喺一間大型百貨公司嘅洋菓子店做店員，亦因為咁，有唔少AV迷都話想去呢間菓子店，睇吓仲有冇同沙羅一樣咁正嘅女店員喎！上年10月佢由寫真妹轉型拍AV，成為FALENO嘅專屬女優，床上表現夠悅目，除咗擅長用I奶大玩胸夾引爆外，爆發潮吹亦相當有睇頭，更將主動進取而又唔會過火嘅小惡魔風格盡情發揮，誓要將班男優榨乾！

Profile

年齡：21歲

身高：5呎3吋

三圍：39I-24-35

第1回合

鬥激情

兩位巨乳美少女嘅表現都相當好，不過論激情度的話，永瀬未萌明顯優勝，因為佢效力Presige嘅時候，拍咗唔少重口味作品，好多時都要被人綁住，仲要同男優玩深喉，反而神木沙羅暫時就未有呢類演出嘅機會。

第2回合

鬥誘人

永瀬未萌同神木沙羅都屬於巨乳系，沙羅雖然有I Cup咁大，形態似湯碗，不過就唔夠未萌對水滴形美巨乳咁誘人，而且彈性十足，所以更勝一籌。

第3回合

鬥委屈

雖然未萌拍咗唔少重口味作品，但係據聞佢本人都幾鍾意呢類玩意，仲話平時喜歡畀人打屁股，所以演出時享受多於難受。而沙羅被男優玩弄時表現出一副委屈樣，實在惹人憐愛，美少女愛好者一定覺得呢個表情啱晒口味！

未萌較優勝

永瀬未萌出道日子較長，效力Presitge時亦嘗試過不同類型嘅題材，所以家陣喺各種作品中都表現得熟練又夠味，特別喺潮吹方面，不論係由男優動手，定係自娛都能夠噴出大量泉水，表現非常悅目。至於神木沙羅表現唔係差，但係出道日子比較淺，所以喺作品中有時會見到佢未能做出適當嘅反應，所以將兩個比較，未萌較為優勝。