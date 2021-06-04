Lokman拍拖掃貨好興奮　遭女友「撥冷水」！

人氣男團MIRROR的12位成員中，不少成員已有名草有主，當中隊長楊樂文（Lokman）和舞蹈員出身的女友Luxi由2017年拍拖至今，依然愛得甜蜜，未有擔心因高調晒愛而影響事業。在本周三（2日）晚上十時許，東網發現這對「雙L」情侶於尖沙咀的激安店現身，當時戴帽及口罩、並架上眼鏡的Lokman，和女友一起挑選美國動畫《Rick & Morty》的公仔玩具。

緊眼護花顯細心

本身已拿着一盒玩具的Lokman，見到架上琳琅滿目的公仔玩具表現興奮，不斷拿來細看，而Luxi則「溫馨提示」叫他選購一件便可。兩人拿着玩具有傾有講，研究要選購的款式，不夠5分鐘即扑槌決定。Luxi之後轉去選購藥用膠布，Lokman寸步不離跟到實，又拿起不同品牌的膠布跟對方商討。總之他們但凡看到任何有興趣的貨品，都可以雞啄唔斷地傾一餐外，期間更常負責拿着購物籃的Lokman，如見到有其他顧客走近女友身邊，又會輕輕提示，以免女友被撞親，全程盡顯其細心及緊張。

和Lokman拍拖接近4年的Luxi，當年是參加舞台劇演出時跟男友邂逅，本為舞蹈員的她曾為不少歌手包括譚詠麟及郭富城等伴舞。拍拖至今，不時見Luxi網晒和Lokman的恩愛合照外，最令網民吸睛的，是她的一雙白滑長腿。