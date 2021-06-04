林雅詩開直播鬧交　馬天樂爆粗指被欺騙感情

曾拍三級片兼落選港姐林雅詩（Grace），去年爆出其男友馬天樂背她「偷食」，搭上助手兼育有一子，令二人分手收場。事件峰迴路轉，原來二人一直未有斬纜！今晚（4日）林雅詩突然在社交平台做直播，見她在一個單位內情緒失控兼哭成淚人，鏡頭外傳來馬天樂的聲音，二人發生相當激烈的吵架。

期間馬天樂使用不少粗言穢語和侮辱性字句，大爆當日有人追求他時勾三搭四：「畀咗幾廿頂綠帽我戴，我唔怕肉酸㗎，想我講咪講囉。依家日日呃我一齊住，但又話有男人追你，你唔好同我講同佢冇嘢呀。」

馬天樂續指有人欺騙了他的感情，但又對着林雅詩說：「我冇諗過放棄你㗎，係你放棄我。」林雅詩表現激動並還擊：「你話我對你唔住，我還畀你囉，還條命畀你得未呀？」

馬天樂續說：「你唔使還畀我，你對我點我好清楚，唔好繼續傷害我。你拖住我，但又同我講被第二個溝，代表咩呀？臭X，死臭X，任人X，仲想點呀！你保障吓你自己啦，係你對我唔住，唔係我馬天樂呀。我忍咗你好耐，一頂一頂綠帽畀我戴。你呃我在先，係咪呀？」

期間林雅詩只懂狂哭，二人一度作無聲對峙，畫面亦曾出現黑色一片，期間男方不斷要求林雅詩停止直播兼嚷着要離開。