有人話四仔有劇情，咁先至可以令人投入兼動情，但又有人話單刀直入，至可以睇到褲襠凸。如果認同後者講法的話，今次介紹3套零劇情純激烈肉搏嘅新作品，絕對唔可以錯過！

名導人氣作

名導拍攝嘅電影要睇，咁四仔名導執導嘅作品，更加唔可以唔睇，講緊嘅係呢套由Wicked Pictures推出嘅《Going in Raw》，搵嚟四仔界炙手可熱著名導演Axel Braun執導，拍攝火辣嘅性愛場面係佢嘅拿手好戲，仲有Emma Hix、Paige Owens、Evelyn Claire等天后級脫星演出，陣容夠晒睇頭。而參演嘅脫星都不約而同稱，除咗片酬吸引外，更重要係Axel Braun，因為佢執導嘅作品都係人氣作喎！

雙嬌出擊

美國四仔向來一碟多人演出為主，不過呢套由Marc Dorcel炮製嘅《Tiffany & Nelly Escorts Deluxe》，卻只得Tiffany Tatum及Nelly Kent兩位脫星演出，唔係因為節約成本，而係呢兩位脫星嘅實力太強勁！裸模出身嘅Tiffany Tatum身材正到爆，一對修長美腿加斯文氣質，真係冇得輸！而Nelly Kent係新一代狂野派脫星，床技出神入化，強項玩口愛同騎乘。兩位脫星各有擅長，合作演出更係精彩連場，配合大量主觀及特寫鏡頭拍攝，睇到人興奮無比。

一氣呵成

唔知大家仲記唔記得，Evil Angel推出嘅《UNCUT》呢？以一鏡不剪為賣點，獲得四仔迷空前嘅反應，故此片廠決定添食，更推出續集《UNCUT #2》，搵嚟Alexis Tae、Joanna Angel、Mia Moore等火辣脫星演出，陣容辣味十足，配合一鏡到底完全冇刪剪，由上床到發射升空一氣呵成，真係官能刺激度爆燈呀！其中Joanna Angel嘅演出最值得欣賞，事關佢一興奮起嚟，就連導演嗌Cut都唔肯停呀！

碟評

零劇情嘅四仔，連場情慾激戰，令人睇得零舍興奮，當中首選《UNCUT #2》，事關佢頭炮作本已話題性十足，今次導演更係出盡功力，務求令續集更勝前作，單憑佢嘅拍心口保證，已經值得捧場。《Going in Raw》出自名導Axel Braun之手，而佢執導嘅作品套套都係精品，唔睇就走寶！至於《Tiffany & Nelly Escorts Deluxe》雖然只有兩位脫星演出，但勝在有大量主觀及特寫鏡頭，絕對能夠刺激眼球！