第三者係閨蜜！曾樂彤被撬牆腳勁崩潰　失戀喊到暈

英皇歌手曾樂彤推出關於成長的新碟，講到愛情方面的成長，她自爆曾被朋友介入戀情，慘遭背叛的她遭受人生最大衝擊後大病兩星期，更曾崩潰喊到暈！上了寶貴一課的她不再戀愛大過天，失戀亦會盡快重返正軌，並造就不一樣的自己。

她推出第2張EP《Inner Child》，收納了《存在》、《天空之門》等歌外，當中新歌《躲不開的一課》更是她首次填詞給自己，唱片主題關於成長。問到最寶貴的一課，她表示最緊要開心：「之前好多嘢逼自己，好Care所有嘢，搞到好緊繃。身邊人覺得你應該點點點，話你咁樣做唔會成功，唔會走得長。（佢哋咁講，覺得Hurt？）唔會嘅，都理解，大家唔需要對我嘅人生負責任，所以聽完就算。可能好努力做咗樣嘢，但效果唔係想像中咁樣，依家發覺好多嘢其實自己控制唔到，所以盡力就得。」

甩拖大病兩星期

問到愛情方面的成長，她指翻唱張栢芝《不一樣的我》唱出自己的心聲，每次遇到不同的男友，都會蛻變成「不一樣的我」。談到分手的模樣，她表示會盡快令自己重返原本的生活，但自爆讀書時試過因為失戀大病兩星期，更在廁所喊到暈：「嗰陣發高燒，可能沖涼沖得太耐缺氧。嗰陣啱啱開始拍拖，以為男友就係成個世界，所以失戀好大件事。」

舊愛想食回頭草？

她透露該次失戀是被背叛，第三者更是自己的朋友，令她受到重大打擊：「簡直晴天霹靂，前一個星期我哋仲去完秋季旅行，唔知佢哋一齊咗。嗰個朋友啱啱分手，我仲安慰佢：『你哋會一齊番，冇事。』點知原來佢已經同咗我男友一齊。」知道真相後她立即分手，而之後再遇見該女生亦當她透明：「我眼中冇你已係最大懲罰，畢業後冇再見過面。之後有撞見過男仔，我有嘗試講Hello，諗住過咗去就算，對方都好後悔。我分手後隔咗年幾就遇到新男友，前度嗰時話想搵番我好耐，但太遲啦！（接唔接受到食回頭草？）唔會返去囉！但依家已經唔嬲。」

髮型：Zap Tang

服裝：Private Policy @ Harvey Nichols HK

場地：英皇駿景酒店Monkey Cafe