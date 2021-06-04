教麥明詩陳瀅游水？方力申被逼供感情事

歌手方力申（小方）帶同父母現身電視城為節目《日日媽媽聲》錄影，小方說事前原本想跟爸爸綵排一下加添娛樂性，誰知方爸自認出口成文，一定會讚他，所以他也無再理會，但他坦言好緊張：「仲緊張過做《開心大綜藝》直播，因為啲問題一定會講我最唔自在嘅感情同結婚問題，都成40歲，仲要父母講我拍拖結婚嘢，但我好乖，TVB叫我嚟就嚟。」

他說原本只是爸爸出席講父親節，後來媽媽都獲邀，知道一定會被逼供感情事，他說：「臨尾問吓監製有冇得剪走，以前試過會叫停機，但有現場觀眾做唔到。」他爆父母試過坐港遇過一個讓座女子，事後大讚女子孝順、可愛又靚女，想介紹給小方，小方說不擔心余安安問題「好辣」，笑言自己真單身，安安姐也會「錫住我」。

上一對一技術改進班？

另外，早前麥明詩晒一件水着，小方留言撩上一對一技術改進班，他解釋好喜歡別人愛游泳，認真有問過麥明詩，不要她Post，麥明詩都有興趣，想睇麥明詩游水？他說：「梗係要睇佢游成點，佢可以拍片畀我都得，1小時就得，舉手之勞，但未約。（網民提議你同麥明詩、陳瀅一齊游？）分別啦！」