【是日通勝】（一點居士）

辛丑年四月廿五甲申水平日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：嫁娶、會友、平塗

忌：安床、出財、開倉

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：：2、5、7、0

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊

待在家中易與伴侶爭執，宜出門走動抖抖氣。

金牛

面帶笑容，不僅有利健康，更可提升人緣運！

雙子

出外活動有機會遇到心儀對象，別太拘謹啊！

巨蟹

感情豐富，內心容易因異性示好而受到觸動。

獅子

愛情運最強，建議把握時機跟心儀對象表白。

處女

宜靜靜待在家中休息，為未來日子養精蓄銳。

天秤

財運上升，行事決斷，有力過五關，斬六將。

天蠍

獲得長輩關照，有機會在工作上發揮潛能。

人馬

有心儀對象要趕快行動，膽大臉皮厚易成功。

山羊

信心十足，異性緣特別強，單身者宜多曝光。

水瓶

財務上易入不敷出，要嚴防因衝動而破財。

雙魚

生活再忙碌也要關心另一半，以免感情轉淡。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）羊 偏財旺

（跌）雞 麻煩多

鼠

說話要經大腦，千萬不要把家人當成出氣袋。

牛

頭腦靈活，做事高效，可迎來一展才華的時機。

虎

是日沖煞，建議出門散心，可紓緩工作壓力。

兔

職場上的付出不獲認同，宜檢討自身的不足。

龍

運氣旺，人緣佳，與人洽談合作，成功在望！

蛇

只要能表現出理性一面，做事可望得心應手。

馬

做事游刃有餘，加上貴人扶持，易取得好成績。

羊

偏財旺，把握住好運氣，不難在投資市場獲利。

猴

生財有道，與人合作有着數，宜趁機拓展人脈。

雞

各種麻煩事接踵而至，勿以購物來排解鬱悶。

狗

不要再杯弓蛇影了，遇事勿退縮，要相信自己。

豬

心態積極，行動力強，不會被眼前問題難倒。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

十二星座的愛情觀Ｉ

談情說愛，最緊要識得投其所好，互相了解，今期開始為大家逐一分析十二星座的愛情觀，不要錯過啊！

［白羊座］

會按自己的要求去衡量另一半要有甚麼條件，理會其他人的意見，不理會社會的愛情觀是怎樣。最喜歡性格爽朗、愛做運動、有陽光氣息的伴侶，憑直覺及一鼓熱血，喜歡就是喜歡，會一見鍾情。

［金牛座］

對於金錢及物質的擁有是需要的，所以對於愛情，擁有一個人或一段感情是很重要，希望有細水長流的感情，留得至愛在身邊，就算大家沒有太多說話向對方講，相處只是你眼望我眼，都是感動的事。

［雙子座］

至少要不怕煩，喜歡接收不同訊息，大家在一起的時候，需要有思維上的溝通交流，感情關係當中，最重要是大家互相明白，有甚麼不了解的就講清講楚。永遠有玩不完的節目安排，開心好玩就最重要。

［巨蟹座］

不太懂得表達心情，但期望所愛的一半會明白自己，少說話多感受，大家相處的每一刻都可以有意義，喜歡懷緬過去，喜歡儲一些有回憶價值的物品。會很想組織自己的家庭，因為一家人在同一屋簷下，就最有安全感。（下期續）