【歌神都要執二攤】陳奕迅《四季》原唱你一定估唔到

歌神陳奕迅（Eason）於1995年參加《第14屆新秀歌唱大賽》奪得冠軍，佢嘅金曲如《K歌之王》、《明年今日》、《富士山下》......首首都膾炙人口。2016年，佢完成歷時3年多嘅世界巡迴演唱會，估計佢喺134場嘅演出中，吸金逾2億港元，身家暴增。

歌神有靚歌，但原來佢有好多金曲都並非原唱，亦有本來係屬於佢嘅歌，無啦啦畀咗人。當中佢喺2016年推出嘅《四季》，當年橫掃樂壇多個大獎，原來呢首歌算其實係一首翻唱作品，原唱係邊個你估都估唔到，就係模特兒蔡穎恩（Evelyn），佢早喺2014就已經唱過呢首歌，因為反應不似預期，喺MV首播後就無限期擱置歌曲宣傳，Eason話：「當時喺創作人同蔡穎恩同意下，先徵用《四季》。」

咁Eason又有邊隻歌原本係佢唱，而轉咗畀人？就係2002年葉蒨文復出樂壇之作《傷逝》，呢首歌更贏得當年「四台聯頒音樂大獎－歌曲大獎」。Eason透露，自己一早已經留起《傷逝》Demo，並有意灌錄成歌，但因應唱片監製安排，一直未能成事。直到葉蒨文示意希望錄製《傷逝》，佢先放手割愛：「咁我又覺得冇嘢嘅，佢咪唱咗先囉，我可以翻唱嘅啫。」

Eason歌曲轉畀其他歌手，又豈止咁少？曾言只以15分鐘創作《富士山下》嘅音樂人澤日生曾大爆，《任我行》原來都唔係Eason原唱，唱片公司一度屬意關楚耀唱：「其實呢首歌我最初係諗住寫畀Eason嘅，另一首《舊好》係畀關楚耀，我作《任我行》嘅時候，我知道唱片公司諗住將《任》畀關楚耀，但係最後都係Eason唱番，有時係會遇到呢個情況。」

其實唔只Eason成日遇到對調歌曲嘅情況，當年天后陳慧琳（Kelly）同組合Dry（雷頌德及馮德倫組成）唱到街知巷聞嘅《紀念日》，屬意邊個原唱有段古。填詞人黃偉文（Wyman）喺社交網分享「Y手稿」時，發現《紀念日》手稿上主唱欄寫嘅，並唔係Kelly同Dry，而係李樂詩與鄧建明（Joey Tang）。Wyman都覺得呢件事非常詭異：「我試圖回想，連我自己都彷彿記得這首歌接order時明明是被委派寫給 Kelly 和 Dry 的……但鐵證如山，冇可能我當日撞邪亂寫兩個歌手名上去啩？亂寫都不可能這麼巧合剛好是當年同一唱片公司的這兩位吧？」

雷頌德就堅稱《紀念日》係寫畀自己所屬嘅Dry同Kelly：「題材真的是比較適合Dry同Kelly，我翻查過李樂詩同鄧建明冇合唱歌，而結他部分我都係寫畀自己彈。」