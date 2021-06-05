東方日報C1：甄子丹拍住奇洛李維斯殺得性起

蜚聲國際的「宇宙最強」甄子丹，憑一身真功夫打出天下，更是荷里活影壇虎視眈眈的寵兒。賣座動作片系列《殺神JOHN WICK》開拍第4集在即，成功邀得甄子丹強勢加盟，夥拍影星奇洛李維斯（Keanu Reeves）首次合作，「葉問」遇上「殺神」，並肩作戰齊齊殺敵！

由荷里活巨星奇洛李維斯主演的賣座動作片《殺神》系列向來叫好叫座，2019年上演《殺神JOHN WICK 3》（John Wick：Chapter 3）時，在北美甫開畫已大收約4.4億港元，擊敗電影《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）成為該周北美開畫票房冠軍外，在香港上映不足一周累積票房破1,000萬港元大關，當時電影公司隨即宣布開拍第4集！

赴德、法、日取景

飾演「殺神」的奇洛在即將開拍的第4集中毫不寂寞，皆因電影公司昨日正式宣布甄子丹強勢加盟！據知甄子丹飾演John Wick的老朋友，彼此有共同的敵人。再次執導的Chad Stahelski表示劇組非常幸運邀得甄子丹坐鎮，期待與他合作外，監製Basil Iwanyk亦認為他將為影片注入新的活力與刺激。此外，日裔英籍歌手兼模特兒澤山璃奈（Rina Sawayama）早前亦宣布加入劇組。影片將於今夏開拍，將會在法國、德國及日本取景，並安排2022年5月27日上映。

甄子丹近年經常參演荷里活電影，包括《俠盜一號：星球大戰外傳》（Rogue One: A Star Wars Story）等，故其真功夫早已被荷里活影壇肯定。對於加盟《殺》片，其經理人公司回覆本報時說：「奇洛、監製Basil同導演Chad知道子丹對選角相當有要求，最重要係角色必須充滿正能量，同埋正面地反映中國文化。導演係子丹嘅超級擁躉，睇過晒佢嘅電影，連最近嗰部《肥龍過江》都睇埋！佢哋咁有誠意，子丹呢排埋頭讀劇本、鑽研角色，知道又要打餐飽，所以努力狂操，唔好失禮人！」

其實甄子丹和奇洛曾公開「過招」，2012年他們在香港獲邀出席晚宴時，甫見面即咬耳仔交流，期間甄子丹提議大擺功夫甫士拍照，奇洛即做出太極甫士，之後玩得興起更一度踢腿，他當時大讚甄子丹「fantastic」（非常棒），又說看過他的電影包括《殺破狼》及《導火綫》，而甄子丹當時也自言是奇洛的影迷。

上海電影節開Talk

另外，前日在上海完成隔離的甄子丹，原來此行是獲上海國際電影節邀請擔任「電影學堂：甄子丹大師班」的嘉賓講師，與影迷分享對功夫及動作片的看法。今年「電影學堂」邀請的全是國際知名電影人，包括內地名導賈樟柯及奧斯卡最佳國際電影得主兼波斯尼亞導演Danis Tanovic。

至於《殺神》系列究竟有幾勁？影片於2014年上映時大受歡迎，隨即原班人馬開拍第2及第3集。第3集更請來奧斯卡金像影后荷爾芭莉（Halle Berry）助陣。故事講述心狠手辣、殺人如麻的傳奇殺手John Wick，原與亡妻所送的愛犬過着半隱居的生活，由於座駕被偷去，愛犬慘死，他決定東山復出向偷車賊復仇。