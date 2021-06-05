麥美恩見家人一個月隔離35日　高海寧靠無助認識自己

藝人陳瀅、麥美恩、高海寧及連詩雅等在無綫節目《我在隔離的日子》中分享隔離感受，麥美恩為見定居加拿大的家人曾飛當地，逗留了31日，但卻隔離了35日，她坦言：「我有婆婆，而且父母年紀大，唔知下次幾時先再見到。我個人平時太活躍，隔離到第11日嘅時候，覺得無聊好難受，於是不停搵朋友同家人FaceTime，家人知我唔對路，但大家視像時只可以忍住眼淚唔敢喊，我好多謝哥哥、嫂嫂同表姐照顧喺加拿大嘅三個老人家，令我安心喺香港工作。」說時不禁眼泛淚光。至於同樣全家在加拿大，孤身一人在港拚搏的陳瀅亦感同身受：「我都有諗點解要咁辛苦面對，但會叫自己再撐下去做自己想做嘅事，唔好放棄。」

另外，高海寧因工作需要北上內地，她分享在深圳隔離的生活，她指可以揀不同預算的酒店，她的隔離酒店非常寬敞，有衣帽間及大浴缸，她還提供隔離貼士：「我覺得要學識寫日記，將最開心以及最無助嘅感受紀錄，14日之後睇番會重新認識自己。」而連詩雅同樣頗為享受隔離生活，她自言之前對此十分恐懼：「好緊張因為冇經歷過，好驚唔知點算，不過經歷完發覺係自己諗多咗，覺得呢段時間有好多自己時間同空間，我都有思考人生，我仲上網買咗個流動式浴缸喺隔離時用添！」