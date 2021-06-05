跟IU及李小璐撞樣！「大陸第一網紅」馮提莫陷整容風波人氣急跌

「大陸第一網紅」馮提莫樣子甜美，仲有一把靚聲，係少有唔使靠騷身材但走紅嘅網紅，佢喺大陸網紅界紅透半邊天，社交網有超過1,000萬粉絲追蹤，後來更轉戰做歌手，曾經同鍾鎮濤（阿B）同台合唱過，不過近年人氣就大不如前，經常被網友指整容，被指整到似韓國當紅女星IU（李知恩）同金馬影后李小璐，早前就有網友搵到佢大學前嘅陳年舊照，發現佢同依家個樣相距甚遠，引發網友討論，更一度被推上熱搜。

有「中國版IU」之稱馮提莫早前出席內地音樂盛典，一條Deep V露背晚裝驚艷全場，但之後冇P圖流出，網友發現佢整個五官疑似經過「大維修」，更拍到佢鼻翼塌陷，同佢喺社交平台上載嘅靚相簡直係兩個人，粉絲數目因此而極速下降，聲勢大不如前！

而馮提莫身形更被指靠P圖拉高，身高不足1米5嘅佢，平時直播靠穿厚底鞋嚟增高，不過佢社交平台有部分照片竟然可以拍出大長腿，被指都係靠P圖，有網友就趁佢完成直播空檔時偷拍佢，發現身形嬌小，不過其實身高呢樣嘢係可以靠技巧拍出大長腿，連糖妹都可以拍出1.8身高，所以有時啲網友未免太Mean。