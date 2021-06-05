80後港媽闖出一片天　打造千萬名牌網店

我們經常說要走出舒適圈，不過說易行難，真正做到的人又有幾多？今次的主角Minnie Kwok就是成功的例子，由文員轉型開名牌網店，憑着毅力及不斷求變的精神，現時每年營業額過千萬。這位老闆娘去年更做了媽媽，家庭和工作兩兼顧，不僅在工作上，在生活上也美麗綻放，絕對是「周身刀、張張利」的女強人典範。

勇於創業 克服挫折

第一眼見到Minnie，笑容甜美加上身形窈窕，原來已是一位擁有一歲多女兒的媽媽。這位 80後媽咪曾於某大型歐洲時裝店工作，後來轉職到一間著名的歐洲高級名牌店當文員，有感工作多年仍沒太大發展，加上自己又對時裝有興趣，便膽粗粗創業：「由於姐姐在英國讀書可以幫忙訂貨，2013年我和弟弟便租了一間『蚊型』舖頭，專門代客人訂購歐洲名牌時裝。」雖然做代購成本較低，但 Minnie 慢慢了解到，客人是不想等貨的，於是在她24歲、網店還未流行時創立了MINIB，飛歐洲入貨來賣，主力售賣歐洲名牌時裝、手袋及鞋履，讓女士們輕鬆覓得心頭好。基於資金有限，最初所有工作如網頁設計、接單，甚至到歐洲買貨也是一腳踢，當中也曾遇過出差時於街頭險被搶貨、名牌新產品遲出貨導致虧本，眼光有偏差要低價出售等挫折，但 Minnie 依然堅持下來，以8 年時間成功闖出一片天，現時店舖有12名員工，有買手長駐歐洲，主力網上銷售，每年營業額超過HK$1,000萬，並將於9月重開實體店。

直播交流 擴闊圈子

成功得來不易，加上市場上同類的名牌網店眾多，Minnie花了不少心血，務求突圍而出。她經常做資料搜集，對準客人的口味入貨，而且返貨及轉款速度快，貨存大量現貨，並承諾下單後5個工作天內寄出。客人迅速收到心水貨品，自然會繼續幫襯。加上直接和歐洲代理商訂貨，價錢方面可以更優惠。時下流行直播帶貨，Minnie表示直播可以展示到貨品最真實一面，因此非常重要：「尤其在疫情下減少出街，直播就好像帶客人行街般，看中可直接下單。因為我們對產品非常熟悉，可以講出適合甚麼年紀、身形、有無偏大偏細等。直播的要訣就是要有一顆真摯的心及滿滿的笑容，不只銷售產品，還要和客人建立關係。」正因如此，Minnie和不少客人成了朋友，不時約食飯行街玩樂等等：「最令我驚喜是有個女客人剛於 5 月 20 日送了一紮花給我，她由MINIB剛開店便幫襯，我們見證對方成長、結婚、生小朋友，網店生意擴闊了我的社交圈子，結識到真心朋友，這更是我人生首次收到女生送的花呢！」

家庭事業 兩者並重

作為事業女性，又是新手媽媽，Minnie表示要好好分配時間，因為事業與家庭同樣重要：「直播完結之後其實還有很多善後工作，通常凌晨一、兩點才能回家，有一次仍在公司的時候，開家中的Cam看到女兒等我回家等了一個多小時，實在非常心痛。因此雖然直播有助生意，但我盡量每星期只會開三場，而且我一定會和囡囡一起睡，星期日必定預留為 Family Day，拋開工作一家三口家庭樂，Work Life Balance不可缺少。」對於想開網店的朋友，Minnie 給予他們一些建議：「創業時要做多些資料搜集，不時留意市場需要，做自己有興趣的業務。不要因為一兩次挫折就放棄，要從錯誤中學習，堅持就會得到成功。

直播賣廿幾萬鑽石

MINIB除售賣歐洲設計師品牌的衣服、鞋、袋外，最近亦增加了珠寶類別，包括不同種類的鑽石及寶石，價錢由千多元至幾十萬不等。Minnie表示全因一個相識多年的朋友是珠寶廠家，雙方決定合作做網上直播，以優惠價發售。鑽石喎？未見過實物都買？「有次網上直播一隻定價HK$25萬的戒指，最後成功售出，後來知道原來是用來求婚的，證明客人對我們店舖有信心，而且款式亦夠特別。