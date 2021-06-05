《Penthouse 3》首播　金素妍扮癲出獄被李智雅推落懸崖

韓星李智雅、金素妍與Eugene合演的SBS話題劇《Penthouse 3》於昨晚首播，首集就被列為19禁（19歲或以上方可收看），劇集分開3部分播映，平均收視分別錄得16.9%、19.5%及19.1%，與第2季的首播收視相近。

第1集開首講述李智雅的戀人朴殷碩在被殺害之前發生的事，嚴基俊、金素妍及尹鐘焄等有權勢的人在入獄之後，被獄中的惡人控制，嚴基俊更被迫下跪，大快人心，而一直陪伴在李智雅身邊的朴殷碩就遠赴美國，與溫朱莞飾演的白俊基見面，溫朱莞見到嚴基俊的照片後激動地說：「這傢伙是殺人犯，他殺了我的父母，偷走我家的全部財產之後逃走。」朴殷碩便說：「他還在生，在韓國，以朱丹泰先生你的名字。」

嚴基俊在與尹鐘焄發生爭執時，被牙刷插中腹部而被送院接受治療，而嚴基俊事前已經收買醫生，他成功逃走後扮成老伯放炸彈炸死朴殷碩，他又將殺人羅愛喬的罪名推給已經去世的朴殷碩，令他可以無罪釋放，令李智雅十分憤怒。至於金素妍就在獄中假裝患有精神病，在上訴時獲判緩刑，不過她出獄後就被李智雅和Eugene綁架，李智雅更將她推落懸崖，場面緊張。