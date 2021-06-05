大S無先兆宣布離婚　汪小菲不知情

台灣女星徐熙媛（大S）與內地商人老公汪小菲結婚逾10年，今日（5日）忽然傳出婚變消息。大S親口承認搞緊離婚手續：「離婚手續在辦了。他的言行本人不予置評。」急急撇清夫妻關係，明顯此情不再。不過，汪小菲對此卻回應內地傳媒指：「我不知情。」稍後大S媽媽亦同樣發聲，指愛女「說的是氣話」直言會勸大S，指大S同汪小菲都放心唔落一對仔女：「我會要他們夫妻倆先忍一忍。」而大S經理人亦同樣否認離婚：「夫妻倆就是吵了一架，一時的氣話，哪對夫妻不吵架？沒甚麼事。」

而近日有一名確診新冠肺炎的台灣居民飛抵廈門，愛議政嘅汪小菲同時發表惹火言論，被網友炮轟並引起罵戰。直至今早大S單方面向外宣布離婚後，汪小菲突然再喺社交網發表：「因為擔心家人，昨天說了一些不好的事情。疫情期間確實情緒容易激動，希望家人能健康平安。」更被發現刪減早前博文中嘅敏感字眼。

大S與汪小菲育有一子一女，二人於2010年經藝人安以軒介紹下，喺派對上一見鍾情，兩人見面僅4次、相識49日就閃電於2010年11月喺北京登記結婚，再於2011年3月喺三亞舉行鋪天蓋地嘅盛大婚禮，震撼演藝圈。

二人婚後一直恩愛，早年曾一同參加真人騷《幸福三重奏》放閃，兩人當年愛得情深，一同經歷生死，有傳早年汪小菲媽媽張蘭恨抱男孫，大S不惜養生致肥走樣，終於2016年生細仔，不過當時曾一度斷氣進入昏迷狀態，幾乎血崩離世。2018年時，當時41歲大S指自己懷有發育不全胚胎，最後宣布終止懷孕。同歷患難後，汪小菲都對佢不離不棄，更為愛妻千金打造以大S之名建立嘅「S Hotel」，博得紅顏一笑。

雖曾愛得至死不渝，二人近年亦多次被傳婚變，汪小菲更先後被拍得醉酒攬女、直播時與女網紅表現親密等，加上疫情所限二人一直分隔異地，汪小菲均對外表示思念大S及一對子女，仲掛到自認疑似有焦慮症。直到今年三月，二人慶祝結婚10周年，汪小菲更高調送出5卡鑽戒冧大S，並公開二人合照及鑽戒相。