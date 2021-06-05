7招護髮　養出女神秀髮

女生就是心多！前一刻還在想要好好養髮，但下一秒又想Get日韓女星的同款髮型。結果在頻密的拉吹染燙下，乾旱、開叉、毛躁、掉髮等問題頻生。其實想變髮的同時Keep住好髮質也並非難事，只要好好記住以下7個要點，盡量勿踩護髮雷區，減少對髮絲造成傷害就可以！

第1招：按壓方式印乾頭髮

頭髮在濕潤的時候，毛鱗片會張開，處於脆弱狀態，水分大量流失。水分在風乾時亦會同步蒸發。所以在洗髮後要及時弄乾頭髮。不少人會選擇先用毛巾擦乾再吹，雖然使用毛巾沒有錯，但千萬不要以擦甚至揉搓的手法，否則好易令頭髮變得毛躁及破壞頭髮的毛鱗片，令分叉問題更嚴重。正確的手法是用按壓的方式去印乾頭髮。

第2招：戴帽都要抖氣

帽子既是時尚配飾，也是遮蓋油髮和扁塌髮型的利器。不過夏日炎炎，如果長時間戴不透氣帽子，會令頭髮無法正常出油，汗水亦難以揮發，「斷氣」的髮絲不但會變得毛躁，更有毛囊發炎或感染的風險。

第3招：正確使用造型器

電髮棒難免會對頭髮造成傷害，但在必需使用的情況下亦要把傷害減至最低。很多人會在使用前噴上保護液，不過用歸用，如果是水狀的護髮產品，要讓頭髮乾了之後再弄造型，否則會對髮絲造成加倍傷害，總之不能在濕髮的狀態下使用造型器。另外，使用造型器時溫度不宜過高，拉、捲的次數亦要控制在3次以內，把傷害減至最低。

第4招：養成修剪髮尾習慣

很多女生都誤以為留長髮就可以不剪頭髮，又或相隔很久前一次髮也沒問題。其實當長髮留到一定長度，便會開始缺乏營養，加上造型時所產生的損傷，髮尾會好易出現分岔。如果不及時剪去就會向上蔓延，不利於頭髮的生長，甚至最後可能要把頭髮愈剪愈短。所以最好養成定期修剪髮尾的習慣，一般建議每隔個半月至兩個月剪一次，就能保持長髮健康漂亮。

第5招：注意弄髮方向

梳頭和吹頭是日常中最常做的兩件事，但原來這兩件事都暗藏護髮技巧。首先，很多人在梳頭的時候習慣由髮根梳至髮尾，但有日本髮型師指出這個舉動反而更易令頭髮打結及斷裂。他指出正確的手法是先梳開髮尾再整理髮根位置，但謹記動作要輕柔。而吹頭的方向則剛好相反，要由髮根開始吹乾，然後再吹中間，最後再吹髮尾。另外，吹髮前要先把頭髮梳開，並塗上免沖洗護髮素。

第6招：留意清潔次數

提到清潔次數，首先想到的當然是洗頭次數，洗頭次數最多一天一次已經非常足夠，再多會洗走保護頭皮的油分，導致頭皮屑、痕癢、炎症、乾燥等問題。如果不是油頭的人可以隔2~3天才洗一次。其次是梳子的清潔次數，梳子跟頭髮和頭皮每天親密接觸，很容易暗藏細菌，損害秀髮健康，所以定期清潔梳子很重要。

第7招：不亂用護髮產品

護髮產都最大家最用的，但大家又用得正確嗎？原來護髮素只能塗在髮尾，不能塗在髮根，否則會刺激頭皮，造成堵塞，引起炎症、掉髮等問題。除了日常洗護外，也勿忘為頭髮防曬，尤其是在陽光猛烈的夏天，更應使用合適的頭髮防產品，以減少乾燥、暗啞和頭髮結構受損的情況出現。