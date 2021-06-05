Ferrari Portofio M　革新上市

Portofino M擁有更為跑車化的外觀，環繞式頭泵把的左右兩邊進氣口設計更立體，氣勢更凌厲。(方偉堅攝)

全新法拉利(Ferrari) Portofino M抵港，M源自意大利單詞 「Modificata」，廠方過往曾以此命名經過改良升級的跑車型號。換言之，Portafino M就是Portofino的革新版。據代理表示，售價約港幣$380餘萬，另加可選配置，預計最快2021年底可交車。

Portofino M作為革新版的拉利2+ GT Spider車型，跑車特質更鮮明。經重新調校的3.9L V8渦輪增壓引擎，最大馬力620cv(+20cv)，最大扭力維持760Nm，不過高扭轉速範圍由原來的3,000-5,250rpm進一步擴闊至3,000-5,750rpm。所搭配的F1雙離合器波箱亦由7前速升級至全新8前速，完成0-100km/h及0-200km/h 加速分別僅3.45秒(-0.05秒)及9.8秒(-1秒)。 軚環上的Manettino 旋鈕還新增了Race模式。想知更多，日後會有更詳盡報道，敬請密切留意。