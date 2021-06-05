《FUTURALAND》藝術展　6米火箭快閃升空

高達6米的巨型火箭「X-6000」及7個高1.8米的「FL-001」外星人形雕塑加埋煙霧效果，帶來火箭發射台的震撼視覺。（互聯網）

聽見鼎鼎大名的紐約藝術家FUTURA（原名 Leonard Hilton McGurr）名字，相信都毋須再花太多口水介紹其威水史，你只要知道他從70年代開始塗鴉創作並一直活躍至今已經相當足夠。這位於潮流界擁有神級地位的當代藝術家，日前將其創作生涯至今最大型公共藝術展《FUTURALAND》帶到香港展覽，FUTURA Fans絕對要把握時間（即日起至6月16日）親身到場欣賞。

是次以太空基地為主題的公共藝術展由FUTURA與全球知名創意工作室AllRightsReserved策劃及主辦，選址置地廣場中庭展出一艘高達6米的巨型火箭「X-6000」及7個高1.8米的「FL-001」外星人形雕塑，以星際之旅為香港城市注入正能量。與此同時，FUTURA個人品牌兼設計工作室Futura Laboratories亦會於置地廣場地庫BELOWGROUND設置期間限定店（即日起至6月16日），發售一系列《FUTURALAND》紀念品，當中更包括與Off-White、Billionaire Boys Club及SILLYTHING合作的聯名單品，數量有限，售完即止。