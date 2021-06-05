大S嗌離婚　因為汪小菲「衰多口」？

44歲台灣女星徐熙媛（大S）與丈夫汪小菲突然爆出婚變，大S說要搞離婚手續，但汪小菲卻說不知情。有指大S要公開劃清界線喊離婚，皆因汪小菲「衰多口」所致！常愛發文評論中國及台灣政治的汪小菲，就日前一名確診的台灣居民由台灣乘機飛抵廈門一事，網上發文批評：「我們抱着一顆真誠的心，被他們不斷的利用和污衊，這麼多年看過來了，實在忍不下去，按我北京人的話，一幫大傻X，歷史書裏一定記着這幫漢奸。」另外，他更發文稱「家人在台北根本打不到疫苗」，並以「太無恥，太低級」來形容。

其言論立刻引起網民罵戰，事件一發不可收拾，得知事態嚴重的汪小菲，曾兩度修改發文，當中包括把「歷史裏一定記着這幫漢奸」，改寫成「歷史書裏一定記這一筆」，但卻未能平息大S的怒火！有傳大S認為丈夫過往批評兩岸政治，已令她十分尷尬，如今對方竟在疫情嚴峻下有如此敏感的言論，即令她忍無可忍，感到十分氣憤，為此而跟對方吵大鑊，加上汪小菲不願刪文，才令大S一怒之下準備離婚，故有媒體向她詢問關於汪小菲的敏感言論時，她說：「離婚手續在辦了。他的言行本人不予置評。」當中的「不予置評」就是當中的玄機。